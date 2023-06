Comparta este artículo

Ciudad de México.- El muy famoso y también polémico luchador libre, 'El Cibernético', acaba de dejar a más de uno con la boca abierta y sorprendidos después de estallar furioso por un reto culinario, en el cual no pudo evitarlo y pierde el control de su ira ante todos dentro de MasterChef Celebrity, por lo que en sus foros de grabaciones comenzaron volar las ollas y tortillas que tenía enfrente de él.

Como se recordara, el mencionado luchador profesional en pleno programa en vivo de Venga la Alegría apareció para confirmar que se unía al elenco de esta nueva temporada del afamado reality de cocina, como hizo la actriz, Jimena Longoria, el exboxeador mexicano, Jorge 'El Travieso' Arce y Lis Vega, quienes señalaron que no son unos expertos en la cocina, pero que sí estaban listos para darlo todo y aprender de los mejores en la cocina.

De este hecho ya han pasado un par de meses y la emisión ya tiene mes y medio al aire, por lo que cuenta con seis eliminados hasta el momento, siendo la más reciente la reconocido actriz y actual presentadora del matutino producido por Maru Silva, Jimena, quien lamentablemente no logró convencer al jurado con su sazón en los retos de la noche, mismo que dejó a más de uno con las emociones a flor de piel.

Especialmente al reconocido peleador de lucha libre, quién en un momento de la emisión no dudó en demostrar su frustración, provocando la ira del jurado conformado por Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes vieron con desaprobación el arranque de ira y berrinche que hizo 'El Cibernético' ante las cámaras, ellos y el resto de sus compañeros que se esforzaban por cumplir el reto.

Esto pues el deportista frustrado de que quedaran tan solo 15 minutos para que terminara el reto y él no lograba que le quedara al menos una tortilla verde bien, lanzó la masa a los sartenes y comenzó a decir que él ya no seguiría con el reto que no le veía caso, incluso se paseó por su estación visiblemente abrumado y de un momento a otro aventó al suelo de un empujón un par de utencilios, tales como una olla y cuchara.

Durante las entrevistas que le realizan los productores de TV Azteca, el famoso luchador expresó que en ese momento no pensó y estaba verdaderamente frustrado de que algo que parecía tan sencillo le estuviera costando mucho trabajo, declarando que pensó que no iba a lograrlo y ya no tenía ni caso intentarlo, mientras que los chefs estaban al frente viendo la escena con rostros serios y de evidente molestia.

