¿Adiós, San Ángel? Jorge 'El Burro' Van Rankin rompe el silencio y revela si lo corrieron de Televisa

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, el nombre de Jorge 'El Burro' Van Rankin se encuentra en el medio de la polémica, después de que se hiciera público que fue despedido no solo de un programa de Televisa, sino de dos, lo cual significó un duro golpe para él. A raíz de esto, comenzaron a circular rumores de que Emilio Azcárraga había tomado la decisión de despedirlo de la televisora de San Ángel, hecho que recientemente fue aclarado por el exconductor de Hoy.

Como algunos recordarán la mala racha le llegó a Jorge, después de que se unió junto con todo el elenco de 40 y 20, quienes decidieron irse de huelga, tras pedir un aumento de sueldo. Las exigencias de los actores incluían que sino les daban más dinero, dejarían de grabar el show, por lo que la producción optó por simplemente dejar de grabar el programa de comedia, hecho que dejó boquiabiertos a todos.

Tras su salida de 'Miembros al aire' surgieron rumores de que despidieron al 'Burro' de Televisa

Sin embargo, lo que realmente le habría dolido a Van Rankin fue que también fue despedido de Miembros al aire, programa en el que ha participado desde hace casi 13 años, por este motivo, comenzaron a surgir rumores de que la empresa lo había despedido de manera definitiva, a lo que el también locutor decidió desmentir lo que en realidad estaba ocurriendo. Primero que nada, Jorge reveló que le "dolió" la manera en la que los ejecutivos hacían las cosas.

Me dolió la forma (en cómo me despidieron) Yo soy respetuoso, agradecido por la oportunidad, pero ellos tienen sus decisiones, no pasa nada. No voy a demandar, son decisiones tomadas, creo que se equivocaron, no les tengo rencor ni odio.