A 5 años del divorcio, Paola Rojas confiesa lo "doloroso" que fue descubrir infidelidad de 'Zague'

Ciudad de México.- La querida conductora Paola Rojas nuevamente logró dejar boquiabiertos a los televidentes de Televisa con sus declaraciones y es que recientemente se volvió a sincerar sobre el duro momento que vivió cuando decidió separarse de Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como 'Zague'. En una reciente transmisión del programa Netas Divinas, la también actriz compartió lo "doloroso" que fue descubrir que su exesposo le era infiel y que fue aún más complicado por ser figura pública.

Como se recordará, la expresentadora del Canal de Las Estrellas lleva desde 2018 divorciada del exfutbolista de las Águilas del América luego de haber descubierto la infidelidad mientras se realizaba el Mundial de Futbol de Rusia. Fue en aquella época cuando se difundieron las primeras fotos íntimas y también un video, en los que 'Zague' estaba sin ropa. Estas imágenes no iban destinadas para Paola, sino para otra mujer.

Poco después se destapó que el comentarista de TV Azteca también había tenido una hija fuera del matrimonio con una mujer originaria de Colombia y por ello Rojas terminó su matrimonio con él, luego de haber traído al mundo a sus dos hijos Paulo y Leonardo. Ahora que ya pasaron 5 años desde ese complicado momento, la experimentada comunicadora se volvió a sincerar sobre cómo vivió el escándalo de la infidelidad.

Durante el reciente capítulo de Netas Divinas, las conductoras de la emisión tuvieron que sincerarse sobre el tema de la infidelidad y de inmediato le pidieron a Paola que compartiera su punto de vista, pero ella en un inicio se negó recordando que ya es de dominio público que a ella le pusieron los cuernos: "La mía es muy pública, ya ni caso tiene, ya es hasta aburrido", dijo al comienzo.

Después, Natalia Téllez le preguntó directamente si le había dolido más porque la noticia estuvo por todos lados y ella respondió con un tajante mensaje. La voz del reality ¿Quién es la máscara? declaró ante las cámaras que es difícil medir el dolor en una situación así y declaró: "Honestamente no sé, no te podría responder, porque cuando es tanto, o sea, no sé, fue doloroso todo... pero lo público lo aumenta".

Paola Rojas aseguró que el hecho de que todo mundo se enterara de que 'Zague' la había engañado lo complicó todo: "Lo hace más doloroso, más vergonzoso, más difícil de procesar, para mí fue más difícil por ser tan público". Cabe resaltar que hace algunas semanas la presentadora declaró que ya había perdonado a su exmarido, que los rencores hacia él estaban en el pasado y dijo que en la actualidad tienen una gran relación.

