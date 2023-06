Con miedo y deprimido: Toño Mauri revela su estado tras contagio de Covid-19 y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Toño Mauri, quien ha participado en entrañables proyectos de Televisa, nuevamente se apoderó de la atención de la prensa debido a que anunció que había resultado contagiado de Covid-19 por tercera ocasión, lo cual desató pánico pues nadie olvida que la primera vez que tuvo esta enfermedad estuvo al borde de la muerte. En una reciente entrevista, el también productor contó cuál es su estado de salud.

En enlace directo con el programa Despierta América de Univisión, el retirado cantante se sinceró y confesó cómo se siente tras enterarse que nuevamente tiene coronavirus: "Estoy asustado, un poquito asustado por la condición que me toca a mí, por el tema del trasplante e inmunodepresores, de alguna forma me preocupa más que cualquier cosa", expresó el exintegrante del desaparecido grupo Fresas con crema.

Y es que como se recordará, en 2020 Mauri estuvo a punto de morir debido a que su contagio de coronavirus se complicó mucho. Pasó meses en coma y pudo salvar su vida luego de un doble trasplante de pulmón, el cual requirió ser sometido a una delicada y riesgosa cirugía. Tras este tercer contagio, el artista de 58 años confesó cuáles fueron sus síntomas: "Tuve una temperatura muy alta, dolor de cabeza, cuerpo cortado, me hice una prueba casera salió negativa, entonces cuando fui a mis chequeos y ahí salí positivo".

Posteriormente el actor de telenovelas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida explicó que afortunadamente por el momento no ha tenido complicaciones graves en torno a su salud. No obstante, sí volvieron los miedos que sintió cuando estuvo a punto de perder la vida: "La verdad me deprimió mucho, porque pensaba yo que estábamos totalmente fuera de peligro, que ya no existía, y ya nos dimos cuenta que el bicho sigue por aquí".

Al respecto de las diferencias entre los síntomas que padeció la primera vez que contrajo coronavirus y en esta ocasión, Toño refirió: "Los síntomas que tuve ahora es como de una gripa muy fuerte, pensé que era una especie como de sinusitis, una alegría complicada, por eso me hice la prueba, y cuando salió negativa me confié, dije 'ah, es un resfriado, una gripa'... de la respiración, la primera vez sentí que no podía respirar y esta vez checo mi oxigenación y gracias a Dios ya está bien”.

Con relación al miedo que siente en estos momentos, Toño expuso: "En el caso de nosotros no deja de ser delicado por el tema del trasplante, tener los pulmones nuevos, y sobre todo por el tema de ser inmunocomprometidos, o sea, tener las defensas bajas, porque no te permiten lidiar con esto y es donde viene un poquito el miedo". Finalmente, el intérprete de Por amar sin ley, última novela que hizo en Televisa, dio detalles sobre la forma en que será atendido para combatir el padecimiento:

Mis doctores de Miami, me avisaron que me van a poner tres infusiones, que se ponen en estos casos, y por tener las defensas muy bajas es atacar directamente al virus, y serían como mis defensas", remató según información de Agencia México.

Fuente: Tribuna