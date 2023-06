¿Drama en Televisa? Eduardo Yáñez se topa a Marjorie de Sousa tras ruptura en novela y así reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de novelas, Eduardo Yáñez, recientemente confirmó que formaría parte del melodrama Golpe de Suerte, del cual hubo una rueda de prensa en la que topó frente a frente con la guapa actriz de telenovelas, Marjorie de Sousa, a 11 años de su polémica ruptura, por lo que ante la prensa habló sobre su reacción al saber que volverían a trabajar juntos, ¿acaso se desató el drama en Televisa?

Como se sabe, de Sousa y Yáñez en el año del 2012 formaron parte del elenco de Amores Verdaderos, proyecto en el que además tuvieron un breve romance. Ante este contexto, el actor de 62 años no pudo evadir los cuestionamientos de los reporteros sobre el motivo de su ruptura con la actriz de 43 años, lo que Eduardo afortunadamente tomó con un buen humor y aclaró la situación usando las bromas.

Esto pues el galán de novelas aseguró que esto fue debido a que: "ya no me peló, pues ya no me peló, una mujer como esa no se puede detener en un solo lugar, ¡imagínate, tiene todo!", tras esto le recordaron que ella tenía pareja y como estaba llevando a la situación, a lo que él dijo que: "Yo también respeto a su pareja y a ella misma. Nada complicado, absolutamente nada, no tenemos nada qué recriminarnos", declarando que todo estaba en paz.

Dejando claro que no tiene ningún inconveniente por volver a colaborar con Marjorie, Yáñez externó su preocupación por Pablo Lyle, después de que este lamentablemente recibiera una sentencia de 5 años de prisión estatal en Miami más 8 años de libertad condicional al ser encontrado culpable por el homicidio involuntario de un ciudadano cubano de 63 años, a quien le dio un golpe en el rostro tras un incidente vial en 2019.

Pablo es un gran chavo, tuve pocas oportunidades de tratarlo, pero un tipazo, y lo que está pasando, a mí en lo personal me duele mucho por él, entonces es una pena que de pronto nosotros caigamos o se nos vaya la onda y reaccionemos de esa manera, pero ¡ey!, es un ser humano, igual que yo, igual que todos", manifestó.

Por último, el artista aseveró que por el momento atraviesa por un buen estado de salud, a pesar de que en años pasados lidió contra algunas enfermedades, destacando que era una de sus mejores etapas, pues le fue cuestionado de forma directa si es que en la actualidad vivía alguna complicación o debía de tener cuidados especiales, a lo que este respondió: "Si te refieres a mis riñones, muy bien, como saben me operé dos veces, también de la espalda, pero ahorita estoy muy bien".

Como se sabe, hace varios meses que en la revista TV Notas afirmaron que el histrión de novelas como Destilando Amor, aparentemente se encontraba pasando por un estado de salud demasiado complicado, debido a que este tendría cáncer y no querría que nadie supiera para llevar este proceso en total privacidad y lejos de los medios, lo que él inmediatamente salió a desmentir de forma contundente.

