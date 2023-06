¡Es real! Taylor Swift viene por primera vez a México con 3 conciertos en el Foro Sol de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las artistas más famosas a nivel mundial es la cantante Taylor Swift quien desde que catapultó su carrera ha estado postergando su visita no solo a México, sino a toda Latinoamérica, por lo que los fanáticos más afortunados tenían que verse en la necesidad de viajar hasta otras partes del mundo para corear sus éxitos 'a todo pulmón', algo que al parecer ya no será tan necesario pues este viernes 2 de junio a famosa confirmó no una, sino tres presentaciones en la capital mexicana donde se espera un recinto totalmente lleno.

Cabe destacar que, desde que inició su exitosa gira denominada 'The Eras Tour', los fans de habla hispana no dejaron morir la esperanza de verla por primera vez en tierra azteca; incluso surgieron rumores respecto a que el 2023 sería el año en que por fin los mexicanos pudiéramos tener la oportunidad de cantar con ella temas como Blanck Space, Shake it off, Love Story o Anti-Hero, por mencionar algunas, especulaciones que llevaron a adelantar que será parte del cartel del Corona Capital o de algún otro festival relevante. Por suerte la sorpresa es que será una presentación en solitario y con ello, hay más tiempo para corear sus temas.

Mediante las plataformas digitales de la famosa de 33 años de edad se confirmaron las ocho fechas que se suman al 'The Eras Tour' pues además de México, Taylor estará en Argentina y Brasil. En el caso específico para los 'swifties' aztecas, las fechas confirmadas son los días 24, 26 y 126 de agosto del presente año en el Foro Sol de la CDMX, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco y donde se han presentado famosos como BlackPink también en su primer visita a México, Def Leppard, KISS y muchos otros más.

Estas presentaciones a la vez fueron anunciadas a mañana de este viernes 2 de junio por la empresa Ocesa la cual será la encargada tanto de la logística del evento como de la venta de boletos, por lo que Ticketmster sí tiene que ver y claro, ya anunció cuándo será la fecha de la preventa para que nadie se quede fuera de este esperado concierto y claro, de esta gira que ha sido una de las más aclamadas a nivel internacional, tanto que incluso puso a Taylor Swift como la segunda cantante femenina con más fortuna hasta ahora.

Debido a que son tres fecha para ver a la originaria de West Reading, Pensilvania, se llevará a cabo una preventa por fases; es decir, para el concierto del 24 de agosto, los boletos se podrán adquirir a partir del día 13 de junio, mientras que para la fecha siguiente, es decir el 25 de agosto, la preventa será el día 14 de junio y finalmente la presentación del día 26 de agosto se podrá adquirir el día 15 de junio. Esta logística es diferente a la de otros eventos donde se podía adquirir cualquier fecha desde el arranque de la reventa dejando a miles de fanáticos sin la oportunidad de adquirir una localidad.

Ojo, también se informó que para poder acceder a la venta anticipada, será necesario que haya un registro previo a la denominada fila virtual, el cual se puede hacer a aparte de este 2 de junio y hasta el día 7 del mismo mes a través de la plataforma Ticketmaster. Ya con ese registro, se podrá ingresar a la preventa el día elegido y adquirir hasta un máximo de cuatro localidades por persona. El día 12 de junio, los fans recibirán un link para poder ingresar a la preventa, por lo que te recomendamos estar al pendiente de todas las bandejas de tu correo. La empresa encargada de la venta de boletos enfatizó en que al contar con el registro a la fila virtual no es garantía de poder ingresar a la compra de boletos pues solo se dijo, se le dará prioridad a los fans residentes en el país. Y entonces, ¿listo para sumergirte en 'The Eras Tour'?

Precios de los boletos

A través de las redes sociales, también se filtraron los posibles precios para ver a la cantante estadounidense en el recinto de la capital mexicana. Cabe destacar que estas localidades no incluyen cargo por servicio e impresión de los boletos, lo que aumentará la inversión que los fans deberán hacer para ser parte de la primera visita de la famosa al país. Si tienes dinero ahorrado, este es el memento para disponer del mismo ya que las localidades van desde los 936 y hasta los nueve mil 96 pesos, dependiendo la zona que se desee adquirir.

Platino A: 9 mil 96 pesos

Platino B: 8 mil 376 pesos

Platino C: 6 mil 696 pesos

Verde A: 5 mil 40 pesos

Verde B: tres mil 96 pesos

Naranja B: dos mil 16 pesos

General B: mil 416 pesos

Verde C: mil 176 pesos

Naranja C: 936 pesos

