Estas 10 canciones de Taylor Swift te ayudarán a estar listo para la llegada de 'The Eras Tour' a México

Ciudad de México.- Taylor Swift es una de las artistas más exitosas e influyentes de la música pop actual, esto es debido a que ha demostrado gran versatilidad y talento como compositora e intérprete. Entre sus canciones hay himnos románticos, baladas emotivas, temas bailables y piezas introspectivas. Elegir las 10 mejores canciones de Taylor Swift es una tarea difícil, pero a continuación encontrarás una lista de sus canciones más exitosas para que estés listo para la llegada de 'The Eras Tour' a México.

10. You Belong With Me del año 2008

Este tema pertenece al segundo álbum de Taylor Swift, "Fearless", y fue uno de sus primeros éxitos comerciales. Es una canción pop con influencias country que narra la historia de una chica que está enamorada de su mejor amigo, pero él tiene novia. La pieza tiene un tono optimista y divertido, y el video muestra a la rubia interpretando a los dos personajes femeninos.

9. Blank Space del año 2014

Esta canción forma parte del quinto álbum de Taylor Swift, "1989", y fue un éxito mundial. Es un tema pop con elementos de electropop que parodia la imagen que los medios de comunicación tenían de Taylor Swift como una chica que coleccionaba novios y los hacía sufrir. Resalta por tener un ritmo pegajoso y una letra irónica y sarcástica.

Taylor Swift es una de las cantantes más influyentes de la música pop

8. Exile con Bon Iver del año 2020

Se trata de una de las piezas más destacadas del octavo álbum de Taylor Swift, "Folklore", que fue lanzado por sorpresa durante la pandemia. Es una canción indie folk con la colaboración de Justin Vernon, el líder de la banda Bon Iver. Esta pieza cuenta la historia de una pareja que se separa y se culpa mutuamente por el fracaso de su relación. La canción tiene una atmósfera melancólica y una armonía vocal que fue alabada por la crítica.

7. Style del año 2014

Esta canción también pertenece al álbum "1989", y fue uno de los sencillos más exitosos del mismo. La pieza destaca por sus notas de pop con influencias de synth-pop y rock que habla sobre una relación apasionada pero inestable, que nunca pasa de moda. La canción tiene un sonido retro; mientras que el video muestra escenas coquetas y artísticas.

6. Love Story del año 2008

Se trata del tema más famoso del álbum "Fearless", y fue la que catapultó a Taylor Swift a la fama mundial. Es una canción country pop que se inspira en la historia de Romeo y Julieta, pero con un final feliz. La canción tiene un tono épico y romántico, y el video recrea la ambientación medieval de la obra de Shakespeare.

Taylor Swift ha logrado posicionar varios de sus temas como grandes éxitos

5. Cardigan del año 2020

Es el primer sencillo del álbum "folklore", y fue muy bien recibida por la crítica y el público. Es una canción indie folk con un toque de piano que habla sobre un amor juvenil que se reencuentra años después. La canción tiene un tono nostálgico y poético, y el video muestra a Taylor Swift viajando por diferentes mundos fantásticos.

4. Wildest Dreams del año 2014

Se trata de otra joya del álbum "1989", y fue uno de los últimos sencillos del mismo. Es una canción pop con elementos de dream pop que habla sobre un amor fugaz e intenso, que solo queda en los sueños más salvajes. La canción tiene un sonido etéreo y seductor, y el video muestra a Taylor Swift como una actriz de Hollywood en los años 50.

3. All Too Well del año 2012

Esta canción es una de las favoritas de los fans más acérrimos de Taylor Swift, y pertenece al cuarto álbum de la artista, "Red". Es una canción country rock con influencias de folk rock que narra el doloroso recuerdo de una relación que terminó mal. La canción tiene una letra emotiva y detallada, y una duración de más de cinco minutos que permite a Taylor Swift desplegar toda su capacidad vocal.

2. Look What You Made Me Do del año 2017

Es el primer sencillo del sexto álbum de Taylor Swift, "Reputation", y fue un éxito rotundo. Es una canción pop con elementos de electroclash y trap que marca un cambio radical en el estilo musical y la imagen pública de Taylor Swift. La canción es una respuesta a las críticas y los conflictos que tuvo la cantante con otras celebridades, como Kanye West o Kim Kardashian. La canción tiene un tono vengativo y desafiante, y el video es un espectáculo visual lleno de referencias y simbolismos.

1. Shake It Off del año 2014

Esta canción es el primer sencillo del álbum "1989", y fue un fenómeno global. Es una canción pop con influencias de dance-pop y funk que invita a ignorar las opiniones negativas y a disfrutar de la vida con alegría. La canción tiene un ritmo contagioso y un estribillo pegadizo, y el video muestra a Taylor Swift bailando con diferentes estilos y vestuarios. Su fama fue tal que incluso se utilizó como tema de la película Sing.