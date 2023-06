¡La va a dejar sin casa! Ingrid Coronado hace pedazos a viuda de Fernando del Solar en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 2 de junio la famosa conductora Ingrid Coronado se apoderó de la atención de la prensa debido a que hizo fuertes declaraciones en contra de la viuda de su exesposo Fernando del Solar (qepd). A través de las cámaras del programa Ventaneando, la expresentadora de TV Azteca le dijo a Anna Ferro que la va a sacar de la casa donde vive porque ella es la legítima dueña.

Como se sabe, a las pocas semanas de que el conductor y argentino muriera, el 30 de junio del 2022, surgió una fuerte polémica por el tema de su herencia y ahora a punto de que se cumpla un año de su fallecimiento, este conflicto parece no tener fin. Esta tarde Coronado explicó que continúa en la lucha por recuperar los bienes que presuntamente les pertenecen a sus hijos y entre ellos se encuentra el inmueble donde actualmente vive Anna.

De acuerdo con las declaraciones de la exintegrante de Venga la Alegría, ha intentado tener contacto con Ferro pero no lo ha logrado, por lo que aprovechó las cámaras del programa Ventaneando para advertirle sobre la situación legal que puede enfrentar por esta situación: "El departamento donde está ella, ese es mío, ese está a mi nombre, y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, entonces también tendré que iniciar asuntos legales. No hay forma de que se apropie".

Ingrid Coronado y sus hijos

Ingrid, de 48 años, le dijo a la viuda de Del Solar que si sigue pasando el tiempo, mayor será la cantidad que tendrá pagarle por ocupar una propiedad suya y confesó que ella personalmente ha tratado de resolver el problema con la instructora de yoga y pilates: "De buena fe, pero no, no lo he logrado, pues ahora ya no me responden, por lo que sé, es una mujer espiritual y yo espero que en el algún momento se de cuenta que el camino de la buena voluntad siempre te va a traer mejores recompensas y mayores bendiciones".

Posteriormente, Coronado fue cuestionada sobre porqué no ha iniciado el juicio de sucesión testamentaria de los bienes de Fernando, ya que ella advirtió que pelearía por lo que les corresponde a sus herederos: "No he tenido tiempo, he estado con el programa de radio, o mis hijos están en este momento en el Nacional de pádel, ganando, es que han estado fuertes los entrenamientos, espero poder hacerlo pronto".

Finalmente, la excolaboradora de la empresa del Ajusco explicó que no tiene intenciones de lanzar a la calle a la madre del fallecido argentino, quien vive actualmente en el departamento que Fernando heredó a sus hijos porque él le otorgó el beneficio de usar esta propiedad: "No es de ella, pero tiene el usufructo vitalicio, o sea, ella lo va a poder usar siempre", declaró Ingrid Coronado, según información de Agencia México.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando