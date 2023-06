Luto en Televisa: Héctor Suárez, 'El Pelón' Gomís, pierde a su amado padre y da desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Héctor Suárez Gomís, mejor conocido como 'El Pelón', recientemente volvió a abrir su corazón con sus millones de seguidores y recordó uno de los más tristes lutos en Televisa, debido a que compartió un desgarrador mensaje al recordar la perdida de su amado padre, el también actor y comediante mexicano, Héctor Suárez, que hace tres años falleció a causa del cáncer que padecía.

Como se recordará, un día como hoy del 2020, se confirmó en el programa Hoy y todos los medios de comunicación que lamentablemente Héctor había perdido la vida a los 72 años después de varios años luchando contra el cáncer en diferentes zonas de su cuerpo, dejando completamente devastados a sus hijos y amigos cercanos que señalaron que no podían creer que ya no estuviera con vida.

Es por dicho motivo que su hijo, el conocido 'Pelón Gomís', a través de su cuenta de Instagram decidió recordarlo con un hermoso mensaje que comenzó con: "Hace tres años, lo primero que empecé a extrañar de ti, fue tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía. Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte".

Héctor Suárez y El Pelón Gomís. Internet

Ante este hecho, el actor mencionó que tras tantos años aún extraña ese olor, al igual que los mensajes, las llamadas, su voz, su risa que jamás faltaba en sus conversaciones y la mirada tan llena de amor y de mucha luz especialmente cuando: "veías a Ximena y a Pablo, la mirada que ponías al hablar con Julieta y Pau por teléfono, la mirada con la que me mirabas mientras te contaba algo importante de mi vida... Y la mirada que más extraño, es la que ponías después de abrazarme y poniendo tu mano en mi corazón me preguntabas con esa voz fuerte, grave, rasposa e inconfundible: '¿Cómo estás, cómo está tu corazón, mi amor?'".

Tras este hecho, a modo de carta, le expresó que tras tantos años alejado del teatro y la televisión, finalmente se había aceptado a regresar a la actuación profesión y pasión que compartían, señalando que a él le habría encantado que estuviera para verlo, pues era un "comedión", señalando que poco a poco se iba "reconstruyendo" su corazón ante su perdida, después de "que te vi desaparecer en esa bolsa de cadáver. Mi corazón te sigue amando profundamente y en mi corazón vas a seguir habitando hasta que nos volvamos a encontrar".

Este mensaje dejó a sus millones de seguidores completamente conmovidos y sin duda alguna sacó más de una lágrima, al haber hablado desde el corazón, confesando que aún sentía ese hueco y apenas va acostumbrándose a su ausencia, una de las celebridades más identificadas con su caso fue Andrea Escalona, la cual señaló que fue un bonito mensaje y que tuviera seguro que siempre estaría en su corazón.

Héctor Suárez y El Pelón Gomís. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui