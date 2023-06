Natalia Téllez rompe el silencio y habla como nunca sobre la infidelidad que vivió: "No lo esperaba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, la querida conductora de Netas Divinas, Natalia Téllez se presentó frente a las cámaras del mencionado show, donde abordaron uno de los temas más difíciles para las personas: Las infidelidades, pero no de cualquier tipo, sino la que más le dolió a la famosa, hecho que parece haberla trasladado a vivir el momento en el que se enteró que su pareja la había engañado, puesto no pudo evitar hacer un gesto lastimero.

Inicialmente, Natalia intentó tomar las cosas con humor, incluso se burló con las conductoras sobre la forma en la que los medios de comunicación suelen abordar los temas como los engaños amorosos, ya que, Paola Rojas y Téllez mencionaron que, en las revistas de espectáculos suelen colocar portadas en la que la persona infiel tiene cara de malvado, la tercera en discordia aparece despampanante y el engañado aparece llorando.

Natalia Téllez habla sobre la infidelidad que más le dolió

Si bien, Téllez no dio nombres, sí expresó que hubo una infidelidad que realmente le dolió, sobretodo porque se trataba de una persona de quien no lo esperaba, por otro lado, argumentó que amaba mucho a ese hombre, porque ya llevaban alrededor de 3 años y meses juntos, así que, posiblemente, creyó que ya había un grado de seriedad en su vinculo, cosa que no ocurrió precisamente así.

Natalia también dio una segunda pista, revelando que todo ocurrió cuando ella comenzaba a aparecer en la televisión abierta, todos los días, incluso mencionó que el programa en el que ella aparecía iban a tocar el tema de la infidelidad de su pareja, hecho que la conflictuó, porque hasta le preguntaron si era ella quien quería dar la noticia, por lo que el grado de exposición que tuvo fue muy grande.

La verdad la infidelidad (me dolió más), porque de ese w... no lo esperaba. (...) Uno: lo amaba mucho; yo lo quería mucho. Bueno y lo amaba ¿ok? Teníamos una relación de 3 años y cacho y después siento que es cuando yo empecé a tener más tele abierta a diario y es cuando pues tú estás más público. Entonces fue: 'Bienvenido a hacer público' y entonces es cuando te patean el corazón y entonces todos (se ríen). Bueno yo creo que a nadie le importa...

Es para este punto que Paola Rojas interrumpió a Natalia, asegurándole que, posiblemente, sí hubo gente que se rió de ella, puesto desde su perspectiva, había personas que se sentían bien de saber que alguien tan atractiva como Téllez había sido engañada, incluso, especuló que las personas solían consumir aún más este tipo de noticias, puesto traían un poco de morbo a sus vidas.

Como se mencionó anteriormente, Natalia evitó mencionar el nombre de la persona que la había engañado, pero se especula que se trataba de Christopher Uckerman, actor y exRBD con quien mantuvo una relación, misma que terminó, presuntamente, porque el protagonista del Hubiera sí existe habría engañado a Téllez con la actriz Ana Cerradilla, con quien inició una relación después de que terminó el romance de la pelirroja con el cantante.

