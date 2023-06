No se rinde: Daniela Parra seguirá con la venta de tamales y alcancías para ayudar a su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco más de 1 semana, el caso de Alexa Hoffman, contra su padre, Héctor Parra llegó a su fin, luego de que un juez determinara que el actor de La Usurpadora era culpable por el delito de corrupción infantil, motivo por el que dictaminó que el famoso tenía que pasar 10 años y 6 meses en prisión, así como también se le exigió que indemnizara económicamente a la adolescente por los daños provocados.

Como algunos ya sabrán, Daniela Parra, hija mayor del histrión aseguró que continuarán con el caso y lanzarán una apelación, puesto no se detendría hasta que su padre pueda ser libre. Prácticamente desde el día 0 ambas hermanas se confrontaron por el caso, por un lado estaba Alexa, quien señalaba a su progenitor de haber abusado de ella desde que tenía 7 años de edad; por el otro estaba Daniela, quien ha defendido la inocencia de Héctor hasta las últimas consecuencias.

Daniela Parra hace colecta para juntar dinero y ayudar a su papá

En determinado momento, la hija mayor del actor del Vuelo del Águila reveló que no tenían el dinero suficiente para poder costear a un representante legal, así como para poder mantener a su padre en prisión, motivo por el que la joven, lejos de desmotivarse, logró conseguir la admiración de la gente al ponerse a vender tamales y a hacer algunas vendimias con la finalidad de conseguir apoyo económico.

Debido a que el caso se extendió por más de 2 años, con resultados poco favorables para el actor, tanto padre como hija necesitan ayuda económica ahora más que nunca, motivo por el que Daniela anunció a través de una de sus historias de Instagram que continuará vendiendo tamales y algunas alcancías para poder recolectar el financiamiento suficiente y así poder ayudar a que su padre demuestre su inocencia.

Nosotros estamos haciendo de todo, ahorita muchos tamales para hacer una venta especial de tamales y alcancías.

Asimismo, Daniela destapó que un youtuber había organizado un evento con la finalidad de juntar dinero para poder enviarlo a Héctor Parra, pero lo cierto es que ella nunca se enteró de esto y tampoco fue notificada, de hecho, aseguró que de no haber sido por sus seguidores, ella no se habría enterado, por lo que reveló que no estaba de acuerdo con la dinámica que este influencer había hecho.

Hace algunos días, Daniela publicó una carta escrita a puño y letra de Héctor Parra en la que defendía su inocencia, dicho escrito fue analizado por la grafóloga Maryfer Centeno, quien destacó el hecho de que el actor tenía una personalidad amable y también reveló que no estaría enojado con su hija Alexa; también señaló que el histrión sentiría una completa admiración por su Daniela Parra.

