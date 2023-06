Saca tu lado más coqueto con este tipo de jeans; son ideales para las mujeres con silueta curvy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los jeans son una prenda básica en el armario de cualquier persona y dependiendo de cómo los utilicen pueden hacer resaltar tus mejores atributos o no. Esto es debido porque dichas prendas suelen tener un corte distinto, el cual es apto para cada silueta. Si tienes curvas pronunciadas y quieres resaltarlas con estilo, a continuación encontrarás una serie de ideas en las que descubrirás cuáles son los tipos de pantalones que mejor le quedan a las mujeres curvy.

Los jeans curvy son aquellos que se adaptan a la forma natural de tu cuerpo, sin apretar ni dejar huecos. Estos pantalones tienen un corte especial que realza tu cintura, tus caderas y tus muslos, sin sacrificar la comodidad ni el movimiento. Además, suelen tener un tejido elástico que se moldea a tu figura y evita que se deformen con el uso o sacar a relucir algunos rollitos que preferirías que pasarán discretos.

¿Qué tipos de jeans curvy existen y cómo elegir el más adecuado para ti?

Jeans de tiro alto : Son los más recomendados para las mujeres curvy, ya que alargan las piernas , marcan la cintura y disimulan el abdomen . Puedes combinarlos con blusas o camisetas por dentro o por fuera, según el efecto que quieras conseguir. Los jeans de tiro alto también son ideales para crear looks con crop tops o chaquetas cortas.

: Son los más recomendados para las mujeres curvy, ya que , marcan la y disimulan el . Puedes combinarlos con o por dentro o por fuera, según el efecto que quieras conseguir. Los jeans de tiro alto también son ideales para crear looks con crop tops o chaquetas cortas. Jeans de corte recto : Se caracterizan por ser clásicos y versátiles, y también los más favorecedores para las mujeres curvy. Su corte recto equilibra las proporciones del cuerpo y crea una silueta armoniosa . Puedes llevarlos con zapatos planos o con tacón , según la ocasión. Los jeans de corte recto también son perfectos para combinar con prendas oversize o ajustadas, según tu estilo personal.

: Se caracterizan por ser clásicos y versátiles, y también los más favorecedores para las mujeres curvy. Su corte recto equilibra las proporciones del cuerpo y crea una . Puedes llevarlos con planos o con , según la ocasión. Los jeans de corte recto también son perfectos para combinar con o ajustadas, según tu estilo personal. Jeans de corte bootcut : Tienen un ligero acampanado en el bajo, lo que crea un efecto óptico de alargar las piernas y estilizar la figura. Son ideales para las mujeres curvy que quieren disimular las caderas o los muslos anchos, ya que suavizan las curvas y aportan equilibrio. Puedes combinarlos con zapatos de tacón o botines para potenciar el efecto.

: Tienen un ligero acampanado en el bajo, lo que crea un de alargar las piernas y estilizar la figura. Son ideales para las que quieren disimular las o los anchos, ya que suavizan las curvas y aportan equilibrio. Puedes combinarlos con o para potenciar el efecto. Jeans de corte skinny: Son los más ajustados y ceñidos al cuerpo, lo que resalta las curvas y la coquetería. Son aptos para las mujeres curvy siempre que se elijan en la talla correcta y con un tejido elástico que no oprima ni marque. Puedes llevarlos con blusas o camisetas holgadas para crear contraste, o con prendas ajustadas para un look más atrevido. Los jeans de corte skinny también son ideales para lucir botas altas o zapatos llamativos.

Estos son algunos de los tipos de jeans que mejor le quedan a las mujeres curvy, pero recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas. No tengas miedo de probar diferentes modelos y colores hasta encontrar el que mejor se adapte a tu personalidad y a tu cuerpo. No olvides que la moda más top es aquella que te acomoda y que no es necesario que te adaptes a tendencias que te disgusten.

