Shock en Televisa: Michelle Salas se sincera sobre Luis Miguel y revela lo peor de ser su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la joven modelo e influencer, Michelle Salas, dejó en completo shock a todo Televisa y México, pues en un reciente encuentro con la prensa y diferentes medios de comunicación, tuvo la amabilidad de detenerse un momento para sincerarse con el público, debido a que habló un poco sobre su famoso padre, el cantante Luis Miguel, siendo muy contundente al expresar que es lo peor de ser su hija.

La joven modelo hace poco que reapareció en la capital azteca, en medio de la euforia y controversia que ha suscitado la venta de boletos para los conciertos que su padre, el denominado 'Sol de México', brindará en México. Con la intención de no pronunciarse sobre su famoso progenitor, la influencer y modelo que está a punto de cumplir años, llegó a la ciudad para vender parte de su ropa con el objetivo de apoyar a organizaciones que luchan por erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Durante su encuentro con los reporteros, quienes no dudaron en recordar su reciente compromiso matrimonial con el empresario

venezolano, Danilo Díaz Granados, Salas manifestó: "Ay, enamorada sí, el amor, el amor es la fuerza máxima, estoy muy contenta de estar enamorada y de estar enamorada también de mi trabajo, amo lo que hago, gracias a Dios encontré como la oportunidad de mezclar todas las cosas que me gustan: moda, escribir, fotografía, yo siempre digo: 'no soy actriz, pero soy actriz en la vida real'".

Michelle habló de su novio Danilo. Internet

Al respecto de si le ha costado trabajo sobresalir en el medio debido a que en distintas ocasiones la mencionan como "la hija

de", Michelle confesó: "Yo siempre he dicho que nunca estoy peleada con mi familia, ni con mi apellido… es como un arma de doble filo, para muchas cosas me ha ayudado, para otras he tenido que demostrar todavía más, viniendo de una familia como tan importante, digamos, no diría que es complicado, pero lleva su tiempo adaptarse, crear un nombre. Llevo 12 años haciendo esto y bueno, algo he hecho bien".

Finalmente, la también hija de Stephanie Salas se alejó de los periodistas sin brindar detalles sobre su próxima boda, aunque si

externó el compromiso que siente por ser considerada una influencer, señalando que: "Yo creo que esa palabra viene de la mano de mucha responsabilidad, siento que puedes influenciar de manera buena, de manera mala, y hoy en día hay tantos influencers que ojala que este haciendo algo bueno y la gente se lleve lo mejor de mí, y que dé un buen ejemplo".

Cabe mencionar que la relación entre el intérprete de La Incondicional y la joven Salas es un tema bastante delicado del que no suele hablar con frecuencia, debido a que han tenido varios baches y distanciamientos, incluso se dice que actualmente ambos están separados y no se dirigen la palabra, por lo que se ha puesto en duda que el cantante vaya a asistir a su boda y mucho menos que la entregue al altar.

Michelle y Luis Miguel. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui