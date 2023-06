Tras abandonar a 'VLA': Anette Cuburu da la espalda a TV Azteca y abre su corazón ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber abandonado Venga la Alegría tras cinco años al aire, la reconocida y muy querida presentadora, Anette Cuburu, acaba de darle la espalda a TV Azteca y brindó una entrevista inédita a otro medio, en el cual abrió su corazón junto al empresario Aarón Mizrahi, para hablar su reciente noviazgo que ha dado mucho de que hablar, ¿acaso se fue a Televisa?

Como se recordará, el pasado martes 30 de mayo, después de casi cinco años dentro de la emisión matutina, Anette a través de su cuenta de Instagram lanzó un comunicado en el que confirmó que lamentablemente iba a dejar de formar parte del equipo de presentadores, señalando que ya era momento en el que debía de cerrar ciclos y consideraba que después de un lustro formando parte del tan famosos programa actualmente producido por Maru Silva, había llegado la hora.

Tras este hecho, la presentadora mencionó que tiene entre manos un proyecto del cual no quiso adelantar nada, sin embargo, este viernes 2 de junio, la expresentadora de Televisa brindó una entrevista en exclusiva para el medio Quién, en donde por primera vez habló de su nueva relación sentimental, confesando como fue que decidió recibir de nuevo el amor en su vida y también en donde él confesó como la conquistó.

Anette Cuburu. Internet

Como se sabe, Cuburu, de 48 años, por siete años estuvo casada y hasta tuvo hijos con el ejecutivo de la empresa San Ángel, Alejandro Benítez, sin embargo en el año 2011 su relación acabó y terminaron en un feo divorcio que lamentablemente concluyó con su despido y veto del programa Hoy, pero ahora, tras 12 años soltera decidió darse una oportunidad con Mizrahi, información que primero fue dada por TV Notas, en la que se dijo que ella "está muy contenta e ilusionada conociendo al hombre que la cautivó".

Ahora, a tres meses que salieran las primeras imágenes juntos, la pareja decidió romper el silencio y aclarar que comenzaron a salir en junio del 2022, después de que ella le hiciera un pedido de hamburguesas para el onceavo cumpleaños de sus cuates, momento en el que él comenzó a pretenderla, a lo que ella dijo que lo rechazaba pues ya había renunciado al amor, dado a que sus hijos menores apenas tenían meses de nacidos y se enfoco solo en ellos, tanto que se olvidó de ella misma.

La presentadora señaló que: "Me encargaba de batear a todo el mundo. Mis amigos me hablaban maravillas de Mizrahi pero yo no quería conocer a nadie. Fue gracias a Pato Borghetti que acepté su invitación a salir. Me dijo: 'ya estoy harto de ver cómo rechazas a la gente, él es un tipazo'", por lo que aceptó una cena, donde al parecer el quedó maravillado, pues mientras que veían Top Gun: Maverick ocurrió su primer beso y además de todo el le pidió ser su novio y hasta con ayuda de los hijos de Anette.

Anette y Aaron. Internet

Según lo narrado por Aarón, él quiso ser muy cauteloso y respetuoso, por lo que antes de hacerle la propuesta se acercó a sus hijos, contando que: "Primero le dije a Alejandro que me gustaba mucho su mamá y le comenté ¿¿cómo ves si le pido que sea mi novia?'. Su respuesta fue: 'Anímate, es más, yo me encargo de que te diga que sí'. Después le dije por teléfono a su hija Anette, quien se encontraba en Suiza; y tras la aprobación de los tres, con ellos grabando en su iPad la palabras mágicas", a lo que Cuburu dijo que sí.

De igual forma, la pareja señaló que actualmente se encuentran en la misma página, pues él señaló que a sus 41 años no ha tenido hijos, pues se había enfocado en su negocio y solamente tiene cinco perros y varios gatos, y aunque antes quería hijos, ahora él señala que puede dejar de lado la idea de ser un "padre biológico, pero sí el mejor papá adoptivo", expresando que él entiende y le encanta ver como lo jóvenes lo son todo para ella y que para él, Anette lo es todo.

En cuanto a los planes de boda, Cuburu expresó que no le interesa para nada, que es algo que ya vivió y no lo considera importante, pues lo fundamental es el verdadero amor que se tengan, la fidelidad y que se apoyen en todo momento sin huir, destacando que: "Aarón le llevo seis años y eso no nos preocupa, vivimos el día a día porque después de lo que padecimos en la pandemia, no sabemos si esteramos mañana. Mis hijos sólo quieren verme feliz y cuando tomen su propio camino y nos quedemos solos, decidiremos qué es lo que haremos juntos", destacando que aún no viven juntos.

Anette se confiesa enamorada de Aaron. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui