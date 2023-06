VIDEO: ¿Celoso o macho? Tunden al Príncipe William por apresurar a Kate Middleton en evento social

Comparta este artículo

Amán, Jordania.- El pasado jueves 1 de junio el príncipe de Jordania, Hussein contrajo matrimonio con Rajwa Al Said, evento que no solo atrajo la atención a nivel internacional sino que además reunió a miembros de la monarquía de otros países, entre ellos los Príncipes de Gales, William y Kate Middleton, actuales herederos al trono de Reino Unido. La pareja arribó al evento e incluso, el look de la futura reina de Inglaterra llamó la atención pues además de ser en un color neutral que iba muy ad hoc con el evento, lucía como toda una princesa, generando tendencia. No obstante; uno de los gestos de su esposo opacó el momento pues se aseguran fue muy imperativo con la madre de sus hijos.

Boda entre el príncipe de Jordania, Hussein y Rajwa Al Said

Una vez que Middleton y el príncipe William llegaron al lugar, fueron fotografiados por la prensa aunque ello no fue motivo para que se detuvieran a emitir alguna declaración, pues la única vez que se detuvieron fue para saludar a la actual pareja como parte de los actos protocolarios de la reciente boda. Mientras el hijo mayor del rey Carlos III compartía a un par de palabras con el príncipe de Jordania, su esposa hacía lo propio con la novia en un acto de gentileza. Para apresurar el ingreso al salón donde se celebraría la ceremonia, William se despidió del príncipe de Jordania y dio unos pasos hacia la puerta; no obstante, su esposa se detuvo a saludar al hijo del rey Abdullah causando enojo en el futuro rey británico.

Aunque internautas señalaron que la actitud de Kate fue para agradecer la invitación a este enlace matrimonial, para otros expertos la larga charla de Middleton con el príncipe de Jordania duró más de lo esperado, evidenciando que al igual que su padre, William no tolera cambios en el itinerario y mucho menos, desatender una orden, por lo cual fue calificado como una persona tirana que ni siquiera permitió a su esposa a divertirse pese a ser un acto de gran relevancia y por ende compostura.

Este acto surge en el marco en que expertos reales han manifestado hay más problemas entre la pareja, ya que al parecer no solo discuten de manera verbal, sino que incluso han llegado a arrojarse artículos principalmente por los berrinches que el futuro rey suele tener, llevando a calificar a Kate como la responsable de cuidar a un "niño más", aunado a tener que encargarse de la educación de sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis quienes son menores de edad.

Medios internacionales resaltaron que todos los invitados tenían la posibilidad de platicar con la pareja antes de ingresar al salón donde se llevaría acabo la fiesta tras la ceremonia nupcial. Al ser un evento cronometrado cada quien tenía un aproximado de 10 segundos para hablar con los novios; no obstante Kate Middleton y Rajwa Al Said, conversaron aproximadamente un minuto haciendo que toda la fila se retrasará debido a la convivencia entre ambas princesas. Al momento, no se ha revelado si se trató de una ligera discusión entre ambos o si el gesto del príncipe William fue una manera de pedirle a su esposa de manera cordial evitar retrasar el ingreso al Palacio Zahran.

Expertos han resaltado que la pareja estará en Jordania hasta el próximo sábado 3 de junio e incluso, el motivo por el cual las dos princesas estuvieron charlando más tiempo del que se tenía permitido fue porque en el pasado, Middleton tuvo la oportunidad de radicar tres años en el país al cual asistió para celebrar el enlace matrimonial. Del mismo modo, internautas aseguraron que a raíz de la coronación de Carlos III, Kate Middleton atrajo más atención a nivel internacional y por ello ni siquiera a la novia se pudo resistir a su presencia.

Fuente: Tribuna