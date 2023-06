Finalista de 'La Academia' se convierte en hija adoptiva de Eugenio Derbez y esto fue lo que ganó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez lanzó por segunda ocasión una campaña masiva en redes sociales con la intención de encontrar a los mejores talentos de la red para adoptarlos y apoyarlos a impulsar sus carreras y una de las finalistas de La Academia 20 Años resultó ganadora; aquí te compartimos los detalles.

En esta ocasión, entre los #HijosAdpoTikToks también hubo lugar para cantantes con la intención de que se presenten en el festival de música Machaca Fest, el cual se realizará el próximo 24 de junio y miles hicieron caso al llamado compartiendo sus videos con los motivos por los que debían ser elegidos, por lo que fue tal el éxito que el comediante terminó eligiendo a dos para esta categoría.

Fue la ecuatoriana, Mar Rendón la que contendió interpretando su canción Te Arde, la cual es una fusión de pop-rock y sus 'Marcianos', como llama de cariño a sus fans se dedicaron a darle difusión y recientemente se dio a conocer a los ganadores que serán por todo este año los hijos de Derbez y la exacadémica fue una de ellas.

Hola, Mar, si estás recibiendo este video es porque me decidí a terminar con tu mala suerte, porque si te llamas Mar, supongo es porque debes estar bien salada. Vi tu video y quedé impresionado con tu talento al cantar, en especial por cómo conectas con tus seguidores, con tus marcianos", así le dio la noticia Eugenio con un video.

La joven cantante no podía creer que había sido seleccionada y entre lágrimas indicó que al ver que no aparecía en la lista de las menciones especiales, supuso que ya había sido rechazada, pero ahora se encuentra más que feliz y preparándose para lo que viene, pues también tendrá la oportunidad de grabar una sesión de estudio con Jesse de Jesse y Joy, aunque todavía no concretan la fecha para su encuentro.

Por ahora, Mar no ha podido reunirse con el protagonista de la Familia P.Luche, pero de inmediato le escribió para agradecerle tan importante oportunidad y próximamente grabaran contenido para redes junto al resto de ganadores, por lo que el nombre de la cantante seguirá acaparando de titulares.

¿Qué ha hecho Mar Rendón después de La Academia?

Mar Rendón enloqueció a los televidentes de TV Azteca con su talento, el cual la llevó a obtener el tercer lugar de la decimotercera generación y la oportunidad de firmar un contrato con Sony Music, con quien grabó un cover del éxito de Paty Cantú, Déjame ir y Laura no está, así como Te Arde que es su primer sencillo original.

