Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este martes 20 de junio del 2023, en los horóscopos de hoy. En estos encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más para los 12 signos del zodiaco. ¡TRIBUNA te detalla todos los mensajes del Universo para ti en esta jornada!

Horóscopos de hoy, martes 20 de junio del 2023, por Mhoni Vidente

Aries

Las relaciones con sus amigos y seres queridos marchan por buen camino a lo largo de este martes 20 de junio. Por fin encuentra un banco en el que podrá llevar bien sus cuentas.

Tauro

No sacrifique cosas importantes por ambiciones laborales que en realidad no le llevarán a ningún lugar. Si fuma, trate de dejar ese vicio, pues sus pulmones no son de hierro y podría empeorar para los siguientes días.

Géminis

En lo sentimental, no fuerce situaciones complicadas con su pareja, ya que tiene que tener paciencia con lo que mencionan. Es la hora de pagar las deudas, si las tiene, no pierda más tiempo.

Cáncer

El trabajo en equipo le gustará más de lo que cree; deje que la gente lo demuestra. Este martes 20 de junio del 2023 recibirá un mensaje especial de los astros. Utilice un calzado adecuado para evitar dolores de pies.

Leo

Ponga los pies en la tierra y no sea tan coqueto con cualquier mujer que se le cruce; anímese a salir de su zona de confort y entregue su corazón sin miedo. Tiene buen ojo para el dinero, es hora de invertir en un nuevo negocio.

Virgo

Si va a firmar algún contrato de trabajo, lea bien las letras pequeñas y no tenga miedo en ser auténtico. Llame a sus amigos, su estado de ánimo subirá mucho si se lo propone.

Libra

Es ya la hora de hacer las paces con su exnovio; sabe que aún sienten cosas y que lo mejor es regresar para concluir con su historia. El dinero no será fuente de preocupaciones o inquietudes.

Escorpio

No deje que sus compañeros se expresen mal de usted; trate de ser siempre una persona especial con la gente que le demuestra cariño. No se olvide de la cita con el dentista; es muy importante en este martes

Sagitario

Frialdad y distanciamiento con su pareja en este martes 20 de junio, según las cartas del Tarot de Mhoni Vidente. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe cuándo necesitará dinero extra.

Capricornio

Trate de averiguar qué esperan sus jefes de usted. Su salud mejorará si abandona el sedentarismo y se pone a hacer más ejercicio. Cuide más su alimentación; su piel se verá más sana.

Acuario

Los celos jugarán un importante papel en su vida amorosa a lo largo de este día; aprenda a controlar lo que le molesta, pues podría ponerse muy agresivo. Preste atención a sus asuntos laborales con sus jefes, o tendrá problemas.

Piscis

Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo bien y no se deje llevar sólo por el dinero, estimado Piscis. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida; no todo es personal ni malo.

Fuente: Tribuna