'La Casa de los Famosos México': Cecilia Galliano y Sofia Rivera Torres tienen tremenda discusión

Ciudad de México.- Gracias a las constantes polémicas de sus integrantes y las escandalosas revelaciones de las que los televidentes han sido testigos, La Casa de los Famosos Méxicos se ha convertido en el programa más visto de la televisión mexicana. La idea de este reality show es mantener encerrados y sin ningún tipo de contacto con el exterior a 14 famosos, quienes, a través de estrategia compiten por un premio de 4 millones de pesos.

Pero como solo uno puede ganar, semana tras semana los integrantes nominan a tres de sus compañeros y uno de ellos, gracias al voto del público, abandona la casa y con ello las ilusiones de llevarse el dinero, pero más allá de la exposición mediática y la presión, ninguno de va sin antes protagonisar un pleito. En esta ocasión fue el turno de Sofia Rivera Torres, quien el pasado domingo se convirtió en la segunda expulsada de La Casa de los Famosos.

Durante su última semana en el programa, la actriz y conductora se tornó un tanto paranoica, asegurando que todos los del cuarto del "infierno" estaban en su contra, algo que para los televidentes era evidentemente una falsedad, por ello es que contó con muy poco apoyo del público que decidió salvar a Sergio Mayer y por segunda ocasión a Poncho de Nigris. Pero eso no fue todo, pues durante la postgala la nacida en California tuvo un 'agarrón' con Cecilia Galliano.

Durante la charla sobre la traición de su equipo, la argentina cuestionó a Sofía sobre si no estaba enterada de que era un juego y "se valía todo", así como que en un reality de estos "no se va a hacer amigos". Sofía contestó un tanto molesta y le presuntó a Ceci sobre si en algún momento había tenido la oportunidad de participar en una competencia de este tipo, ya que "hablar desde afuera", es muy "fácil".

"Es que mira, es muy fácil opinar de afuera, pero cuando estás dentro y estar ahí 24/7, se vuelve una montaña rusa terrible”, comentó Rivera. Asimismo, Rivera le propuso a Cecilia que entrara al reality show y "hablara con provecho": "Para que se trague sus palabras, para que nos enseñes cómo se hace, Ceci". A lo que la conductora de la postgala respondió que no debía caer en el juego de polarizar la convivencia entre hombres y mujeres.

No te voy a enseñar cómo se hace, pero sí creo que es importante no tener esta grieta de mujeres hombres, yo soy una mamá de un niño y de una niña. Entonces, para mí es muy importante hacer esta separación (…) Creo que falta más amor en los seres humanos, más empatía, entre los seres humanos. No pasa si eres sexo femenino o masculino", expresó la argentina.

Cecilia Galliano dejó claro que no está en contra de cómo actuó Sofía para defenderse de Poncho de Nigris quien se negó a hablar con ella por "ser mujer". No obstante, consideró que "no jugó correctamente": “Cuando tú des amor, vas a recibir amor. Esa es la frase de nuestra familia. Entonces, para mí es importantísima esa frase y no importa si eres mujer. Da amor y pide respeto. Si eres hombre, trata a la mujer, etc.", dijo Galliano.

Además, Ceci puntualizó que: "No es un consejo, te estoy diciendo como yo lo veo. Para mí, como yo he visto en todos lados, hay agresión para ti, hay agresión para los chicos. Digo, ¿por qué la agresión? Es un juego. O sea, están jugando un juego, no creo que nada se hace personal (…) No es, si es mujer u hombre, el ataque agresivo no está bueno".

Fuente: Tribuna