¿La está utilizando? Revelan que Jorge Losa podría tener un motivo oculto para estar con Ferka

Ciudad de México.- Desde que arrancó La Casa de los Famosos México fue evidente que entre Ferka y Jorge Losa había una química especial, razón por la que muchos de los competidores creyeron que habían entrado como pareja, pero ellos lo han negado rotundamente y la revista TV Notas destapó que podría haber un motivo oculto detrás de todo esto.

Recordemos que ambos ya traen su historia, pues se conocieron en el programa Guerreros de Televisa, aunque en ese entonces la actriz estaba todavía con Christian Estrada y después volvieron a coincidir en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde fueron pareja de baile y ahí comenzó el coqueteo e incluso llegaron a salir fuera de cámaras pero nunca se supo si habían concretado o no su relación.

Ahora que vuelven a estar juntos y que se encuentran conviviendo 24/7 se han convertido en cómplices y han enloquecido a la audiencia protagonizando románticos momentos como el apasionado beso que se dieron en la suite, aunque a muchos ya se les hace raro tanto cariñito y que sigan tienen algo, por lo que se ha llegado especular que todo es parte de un montaje para acaparar reflectores.

En este sentido, una fuente cercana a la actriz reveló a la publicación que el que no se decide a dar otro paso en su romance es el galán de telenovelas, pues le habría argumentado a Ferka que no se encuentra seguro de lo que siente y aunque asegura ser un caballero, estaría haciendo todo para quedarse en el reality.

Ya vio que si aumenta al drama en pareja, le funciona con el público, por eso comenzó a enamorar más a Ferka, pero ella sí se está clavando", dijo a la revista el amigo de la actriz.

Ferka y Jorge Losa en 'LCDLFM' | ESPECIAL

De acuerdo a lo que ha podido apreciar de la relación que llevan, dicho informante asegura que Jorge Losa no parece muy convencido de tener una relación seria con María Fernanda Quiroz, pero probablemente lo está considerando ya que sabe que de ese modo podría asegurar su estancia en México y conseguir trabajo, ¿la estará utilizando?

Por su parte, ambos han confesado que sí sienten atracción, pero prefieren dejar que las cosas fluyan, aunque en redes sociales ya hay muchos cuestionamientos acerca de lo que tienen, pues la mayoría resalta que pudieron ponerse de acuerdo para presentar su historia de amor en La Casa de los Famosos México y así tratar de enganchar a la audiencia, pero al parecer no les está funcionando y han salido nominados en las dos votaciones que se han disputado y lo más probable es que está semana no se la excepción ya que no han logrado conectar con sus compañeros.

