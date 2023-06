Comparta este artículo

Ciudad de México.- Taylor Swift reventó la venta de boletos en México tras anunciar sus conciertos en la Ciudad de México, por lo que los swifties se volcaron para conseguir una entrada para una de las presentaciones en el Foro Sol. Sin embargo, muchos no consiguieron un ticket para vivir en carne propia The Eras Tur, pero ese no es el caso de un padre de familia, quien tuvo una gran sorpresa en el Día del Padre.

El Día del Padre es una fecha en la que los papás son los consentidos del hogar, al menos por un día, muchos llevaron a sus progenitores por una comida u obsequiaron carteras o botellas de alcohol. Sin embargo, una usuaria de Tiktok estaba a otro nivel y sorprendió a su papá con un boleto para The Eras Tour de Taylor Swift en el Foro Sol, en la Ciudad de México. Sin duda un regalo millonario, pues las entradas llegaron hasta los 40 mil pesos y más de 100 mil en reventa.

Se trata de la usuaria de TikTok @be.zarate quien decidió compartir el icónico y conmovedor momento que le regaló a su padre el fin de semana, pues no podía dejar paras la oportunidad de grabar y compartir la reacción de su padre mientras recibía los regalos por su día, pues el hombre jamás imaginó que en la mesa de regalos habría un boleto para Taylor Swift en la Ciudad de México. Aunque, la envidia no se hizo esperar en la plataforma de videos cortos, aunque claro, en tono de broma.

Papá recibe boletos de Taylor Swift en México, Foto: Tiktok @be.zarate

“Para un gran papá. Con cariño un boleto digital para Taylor Swift”, leyó el padre la nota que dejó su hija.

El padre no cabía en la emoción y no sabía lo que pasaba, por lo que le preguntó a su hija, quien le respondió que grababa su reacción y le confirmó la noticia “te compré un boletito para Taylor Swift”, afirmó, algo que ocasionó una conmovedora reacción, pues el padre miró fijamente a la cámara y comenzó a bailar y tararear ‘Shake if Off’, uno de los grandes temas de Taylor Swift lanzado en 2014.

Las reacciones en TikTok llegaron de inmediato y los swifties comentaron el bello momento entre padre e hija, le enviaron mensajes llenos de ternura, aunque con envidia debido a las pocas entradas para las presentaciones. “Lo quiero mucho, papá Swiftie”, “se pone a cantar Shake it off, que tierno”, “lo amamos papá Shake it off”, fueron algunos de los mensajes que los fanáticos de Taylor Swift le dedicaron al padre.

Cabe señalar que es la primera vez que Taylor Swift visita México y en agosto llenará en cuatro ocasiones el Foro Sol. Los boletos se terminaron en cuestión de minutos, pues todos quieren vivir la primera experiencia de la estadounidense en tierras aztecas, razón por la cual los precios en reventa ya superan los 100 mil pesos.

Fuente: Tribuna