Ciudad de México.- Ingresar a un reality show como La Casa de los Famosos México sus ventajas, como por ejemplo, los participantes pueden ganar mayor popularidad entre la gente, lo que los puede llevar a obtener mejores oportunidades laborales, pero también tiene un duro costo, el cual consta de no poder estar con tus seres queridos durante un tiempo considerable, lapso en el que pueden ocurrir lamentables tragedias de las que inevitablemente te enterarás cuando salgas.

Esta misma situación es la que le tocará vivir al exconductor Hoy, Paul Stanley, quien se ha posicionado como uno de los concursantes más destacados del programa de telerrealidad, junto a Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio. Resulta ser que el afamado hijo de Paco Stanley tendrá que enfrentarse a una nueva pérdida en las próximas semanas, cuando se entere de que su amado perrito, 'Chester', en su tiempo de aislamiento.

La noticia fue dada por Joely Bernat, a través de un conmovedor video en su cuenta oficial de Instagram, en donde se pueden apreciar varios momentos que vivió la pareja junto al hermoso can, de 16 años. De acuerdo con lo dicho por la fémina, ella se negaba a tomar esta dura decisión sin Paul, el problema es que la salud del cuadrúpedo comenzó a mermarse dado a su avanzada edad, "con problemas degenerativos".



El día que tanto temía pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. 'Chester' tenia casi 16 años (los cumplía el 30 de Octubre). Por su edad ya tenía problemas degenerativas: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajo mucho de peso. Hoy dije; si veo que no come nada lo llevaré al veterinario, veo que me dicen y de ahí determinar que será la mejor decisión.