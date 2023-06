Marcela Mistral saca las garras por Poncho de Nigris y niega comportamientos machistas en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha logrado su objetivo y se convertido en el programa más comentado en redes sociales, gracias a que las celebridades le han imprimido gran polémica y drama, siendo Poncho de Nigris uno de los que más ha dado de qué hablar y se le acusó de ser "machista" y "misógino".

Marie Claire Harp, con quien no logró tener una buena relación lo confrontó tras su expulsión con un fuerte discurso, resaltando que por su edad quizás sea el último proyecto que obtenga y le indicó que debe aprender a tratar a las mujeres, pues hizo comentarios como que no podía convivir con ella porque se paseaba en prendas menores dentro de la casa.

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris puso en su lugar a la venezolana y le pidió que se retractara de sus comentarios que considero una campaña de desprestigio para que el público sacara al regiomontano, por lo que ahora frente a las cámaras de Marco Antonio Silva reiteró que fue una jugada sucia.

Encontronazo Marcela Mistral vs Marie Claire Harp | ESPECIAL

Fue un intento de una buena estrategia que no salió bien, un intento de desvirtuar su participación y su jugada; sin embargo, tiene mucha gente que lo defendemos acá afuera y que estamos listos para dejar las cosas claras".

Respecto al trato que tiene con sus compañeras, dado que se ha mostrado distante, Marcela aclara que se trata de una cuestión de respeto, pues él mismo ha mencionado que no le gustaría que su familia se sienta incomoda: "Dicen que le tiene miedo a las mujeres, pero se llama respeto y a lo mejor no lo vemos seguido, pero existen y él es un viejo lobo de mar que sabe lo que está haciendo y no deja de ser un ser humano vulnerable".

Poncho de Nigris y Marcela Mistral | ESPECIAL

La también conductora, expresó que muchos como lo hizo Mari Claire están buscando hacerlo reventar para verlo fuera, pero considera que no lo van a lograr, dado que ya pasó por ese episodio y sabe que luego de que pierde la cabeza, se enfoca y compite hasta ganar, además de que cree que la conexión que tuvo el fin de semana con sus cuatro hijos le va servir de motivación para llevarse la temporada.

Finalmente, reiteró que Poncho de Nigris no tiene malos comportamientos hacia la mujer, pues llevan casi ocho años de matrimonio y considera que de haber detectado que es un "machista" o "misógino" ya lo hubiera dejado, así que lamenta que ocupen el movimiento feminista para manchar la imagen de las personas y recuerda que las mujeres tampoco deben intentar pisotear a los hombres.

