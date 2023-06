Marie Claire Harp reacciona a las íntimas revelaciones de Niurka sobre José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha resultado una bomba de Televisa, puesto las polémicas de dicho programa de telerrealidad no se han limitado a la pantalla chica, puesto ya han comenzado a trascender los foros de San Ángel, con algunos escándalos que han afectado a personas que ni siquiera están recibiendo algún beneficio del programa, un ejemplo de ello es el que ocurrió con José Manuel Figueroa hace unas semanas.

Como algunos recordarán, su prometida, Marie Claire Harp y Emilio Osorio no tuvieron una buena relación dentro del show, hecho por el que la prensa cuestionó al hijo de Joan Sebastian, para conocer su postura al respecto, el problema llegó cuando José Manuel preguntó si el actor de El último rey: El hijo del pueblo era descendiente de Bobby Larios, lo que provocó gran ira en loa denominada mujer escándalo, quien no tardó en dar réplica.

Niurka publicó un video en donde comenzó a hablar de detalles íntimos de Figueroa sobre un fin de semana que ambos habrían compartido, pero según declaraciones de la cubana, el desempeño de José Manuel habría dejado mucho que desear e incluso resaltó que terminó por marcharse del sitio en el que se habían quedado de ver porque no soportó la forma de ser del también cantante. Más tarde, la vedette eliminó el video, luego de que el hermano de Julián Figueroa emitió una disculpa en sus redes sociales.

Marie Claire Harp defiende a José Manuel Figueroa

Derivado de toda esta situación, Marie Claire Harp, prometida de José Manuel tuvo un encuentro con la prensa en donde reaccionó a lo dicho por su pareja y aclaró que, en realidad, el propio intérprete se percató de que había cometido un error, también destapó que llegó a regañar a los periodistas porque no borraron dicho fragmento de la entrevista, esto a pesar de que él mismo lo había pedido en el momento de los hechos.

Por otro lado, Marie Claire fue cuestionada sobre las declaraciones de Niurka con respecto al encuentro íntimo que tuvo con José Manuel Figueroa hace ya tiempo atrás, a lo que ella respondió que, en realidad, no había tenido la oportunidad de ver el video, así como también destacó que, aunque pudiera hacerlo, preferiría no verlo, asimismo, le envió bendiciones a la vedette de origen cubano.

No he visto nada, pero a Niurka, que Dios me la bendiga siempre. Prefiero no verlo, es que no me ha dado tiempo. He estado en esta onda de los medios y la verdad no he podido ver nada. Son gajes del oficio.