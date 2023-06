Barcelona, España.- La ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, pues mientas se ha revelado que la originaria de Barranquilla ya está lista para avanzar en el amor aunque no se sabe si en verdad será con Lewis Hamilton o incluso con Alejandro Sanz, parece ser que el culé tuvo más opoerunuades para 'vivir la vida loca', tanto que sin importarle tener una familia y claro, una relación de más de 10 años, al parecer estuvo engañando a la famosa con la mitad de Barcelona.

De acuerdo con lo expuesto por el periodista español Jordi Martín, el exfutbolista profesional y actual presidente de la Kings League, tuvo más oportunidades de encontrarse de manera íntima con varias mujeres, tanto que hasta el comunicador, quien hace unas semanas fue demandado por Piqué y su actual pareja, Clara Chía, engañó en múltiples ocasiones a la intérprete de Te Felicito, Antología o Suerte, pues de viva voz sabe todo su historial amoroso.

Durante una charla en le programa The red phone conducido por Jorge Viera, el paparazzi aprovechó la exposición mediática para enviar un mensaje de agradecimiento a Shakira por el hechos de haberle cambiado la vida cuando éste se encontraba en su peor momento Cabe destacar que el comunicador estuvo siguiendo de cerca tanto a la compositora como a su entonces pareja sentimental para difundir fotos de lo que entonces era el inicio de su relación. Con el paso del tiempo reveló al mundo a través de imágenes gráficas cada aspecto de su vida y con ello, pudo seguirle la pista al catalán hasta saber que no era fiel a su relación con la ganadora del Grammy.

Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En trece años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches", dijo.