Moda 2023: Consigue un 'outfit' fresco y coqueto para este verano; solo necesitas una playera de tirantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las playeras de tirantes son una prenda básica que no puede faltar en tu armario, sobre todo en esta temporada de verano 2023, momento en que el calor y la diversión están a la orden del día. Pero, ¿cómo combinarlas para crear un 'look' que resalte tu personalidad y te haga sentir cómoda y fresca? No te preocupes, porque a continuación encontrarás una lista de opciones que te ayudarán a lograrlo.

- Elige el color adecuado: Este tipo de prendas suelen tener una gran variedad de colores, desde los más neutros hasta los más vibrantes. Lo importante es que elijas el que mejor se adapte a tu tono de piel y al resto de tu 'outfit'. Por ejemplo, si tienes una piel clara, puedes optar por colores pastel o fríos, como el azul, el verde o el lila. Si tienes una piel morena, puedes apostar por tonos cálidos o intensos, como el rojo, el naranja o el fucsia.

- Combina con otras prendas. Las playeras de tirantes son muy versátiles y se pueden ir con diferentes tipos de prendas, dependiendo del estilo que quieras lograr. Si quieres un look casual y relajado, puedes usarlas con unos jeans o unos shorts de mezclilla. Si quieres un 'look' más elegante y sofisticado, puedes usarlas con una falda lápiz o unos pantalones de vestir. Si quieres un aspecto más bohemio y romántico, puedes usarlas con una falda larga o unos pantalones anchos.

- Añade accesorios. Son el complemento perfecto para darle un toque especial a tu atuendo. Puedes usar collares, aretes, pulseras, anillos o relojes que vayan acorde con tu playera de tirantes y con el resto de tu look. Si tu playera es de un color neutro, puedes usar accesorios de tonos contrastantes o llamativos. Si tu prenda es de un color vibrante, puedes usar accesorios de tonos más suaves o neutros.

- Juega con las capas. Otra forma de crear un outfit ganador y divertido con una prenda es jugar con las capas. Puedes usar una chaqueta, un cárdigan, una camisa o un kimono encima de tu playera para darle más dinamismo y personalidad a tu look. Además, esto te permitirá adaptarte a los cambios de temperatura que puedan haber durante el día. Si hace frío por la mañana o por la noche, puedes usar una chaqueta de cuero o una camisa a cuadros sobre tu playera. Si hace calor por la tarde, puedes quitarte la capa superior.

- Experimenta con los estampados. Las playeras de tirantes también pueden tener estampados divertidos y originales que le den más vida a tu outfit. Puedes elegir entre rayas, lunares, flores, animal print o cualquier otro diseño que te guste y que refleje tu personalidad. Lo importante es que sepas cómo combinarlos con el resto de tu look para crear armonía y equilibrio. Si tu prenda tiene un estampado muy llamativo o colorido, puedes usar ropa y accesorios más neutros o lisos.

Fuentes: Tribuna