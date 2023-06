Salió del clóset: Tras volverse mujer, actor de Televisa se confiesa en 'VLA' y da brutal noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso intérprete de telenovelas, quien tiene más de 41 años trabajando para Televisa y que es abiertamente gay desde hace tiempo, sorprendió a todos los televidentes debido a que este martes 20 de junio apareció en el programa Venga la Alegría haciendo fuertes confesiones sobre su vida privada. Se trata de Alejandro Tommasi, quien hizo brutales declaraciones en contra de su exnovio Oscar Ruiz.

El intérprete de melodramas como El manantial, Alborada, Destilando amor, Corazón indomable y Quererlo Todo fue captado a las afueras de la televisora de San Ángel y en una breve entrevista ante las cámaras y micrófonos de TV Azteca compartió el infierno que vivió cuando su exprometido intentó desprestigiarlo acusándolo de violencia doméstica: "Compró testigos, compró el juez, compró a mi abogada".

Tommasi, quien se volvió mujer interpretando al personaje de 'Bugambilia' en Aventurera, presumió que afortunadamente el proceso lugar se resolvió a su favor y explicó que había decidido otorgarle el perdón a Oscar con el fin de que llegaran a un acuerdo: "Finalmente se resolvió a mi favor porque el juez se dio cuenta de que todo estaba a mi favor... ya está trabajando, le conseguimos el trabajo, le di el perdón porque soy una buena persona".

El actor Alejandro Tommasi

El histrión de 65 años, quien en 2022 se fue a trabajar a Telemundo y fracasó, también puntualizó que su exprometido está reparando el daño de forma económica: "Que se enseñe a trabajar, a pagar sus deudas y a pagar el daño que me hizo", mencionó y luego hizo una contundente declaración contra Ruiz: "No solo a mí me hizo daño, ahorita yo podría delatarlo de una muerte de la que él también es partícipe".

Alejandro, quien acaba de estrenar el melodrama Esperanza del Corazón en el Canal de Las Estrellas, confesó en exclusiva que este proceso legal acaba de concluir hace apenas unos meses y advirtió que si algo le llega a pasar, culpa directamente a Oscar Ruiz: "Sí, desde luego, está completamente restringido y cualquier cosa que me pase, lo culpo a él, esto nunca lo había dicho", dijo don Tommasi.

Como se recordará, Alejandro Tommasi ha enfrentado severos cuadros de depresión luego de terminar sus polémicos noviazgos e incluso durante la pandemia escribió una carta suicida haciendo fuertes declaraciones. Con Óscar Ruiz, el famoso actor tuvo un romance de 15 años pero estuvo a punto de concluir con un final trágico pues incluso dijo que estuvo a punto de morir a manos de su expareja.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria