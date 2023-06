Se volvió mujer: Tras fracaso en 'Hoy', actor llega de luto a Televisa y se ahoga en llanto en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien cuenta con más de 24 años de carrera en Televisa y que formó parte del programa Hoy, de nueva cuenta sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas apareció ahogado en llanto ante las cámaras debido a una irreparable pérdida. Se trata de Ricardo Margaleff, quien se conmovió hasta las lágrimas al recordar a su fallecido padre en un capítulo especial de Me Caigo de Risa.

El originario de la CDMX arrancó su carrera en la televisora de San Ángel desde el año 2000 cuando participó en la telenovela Mi destino eres tú y luego se unió a otras como Al diablo con los guapos, Porque el amor manda, Qué pobres tan ricos, El bienamado, Corazón que miente, Te doy la vida y Llena de amor. En esta última tuvo que interpretar a dos personajes 'Oliver Rosales' y 'Graciela Agustina 'Chelatina' Lozano', por lo que se volvió mujer durante varios capítulos.

Asimismo, 'Marga' formó parte del elenco del matutino de Las Estrellas durante un corto tiempo, pero él mismo confirmó que no tuvo una grata estancia en este proyecto. El propio comediante explicó que nunca encajó con sus compañeros de Hoy, lo cual dio pie a que surgieran rumores de que había tenido diferencias con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sin embargo, él mismo aclaró que no fue así.

Durante ayer lunes 19 de junio toda la 'Familia Disfuncional' del programa Me Caigo de Risa participó en un capítulo especial con el cual celebraron el Día del Padre y Ricardo fue uno de los más conmovidos, ya que su papá fue el único que no estuvo presente. Como se recordará, en su reciente entrevista con Yordi Rosado el presentador de 46 años confesó que el hombre que le dio la vida murió cuando él era aún muy joven.

Aunque ya pasaron más de 20 años de la partida de su progenitor, el actor se conmovió hasta las lágrimas al recordarlo en la emisión de Canal 5 y es que dijo que le encantaría que hubiera estado con él en momentos importantes. En ausencia de su padre, Ricardo fue acompañado por su hijo Matías: "Yo te he platicado mucho de tu abuelo Jaime, siempre vemos fotografías de él, yo te he dicho que él me ha enseñado todo lo que yo soy", empezó diciendo.

El finalista del reality ¿Quién es la máscara? no pudo contener el llanto luego de pedirle perdón a su heredero porque sentía que no era el mejor padre y conmovió a toda la audiencia: "Así es como yo aprendí a ser papá, te lo he dicho mil veces que tu abuelo Jaime fue súper agradable, tenía muchos amigos, y yo creo que soy quién soy gracias a tu abuelo, y yo creo que desde dónde esté, está feliz de que seas mi hijo", expresó Ricardo.

Fuente: Tribuna y Twitter @mecaigoderisa