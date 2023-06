Ciudad de México.- Alrededor del año 2007, Televisa estrenó la adaptación de la telenovela colombiana, Café con Aroma de Mujer, aunque con un estilo bastante mexicano, puesto el melodrama no estaría ambientado en un cultivo de la mencionada bebida, sino que sería en un campo de agave, planta que se utiliza para la producción de Tequila. Los protagonistas de la producción serían Eduardo Yáñez y Angélica Rivera.

Pese a que dicho melodrama ya se había estrenado con antelación en RCN Televisión y en TV Azteca, la historia protagonizada por 'La Gaviota' fue todo un éxito, hecho que se vio reflejado en los grandes número de rating. Tras esto, Angélica Rivera se convirtió en la Primera Dama de México, luego de contraer nupcias con el expresidente, Enrique Peña Nieto. Pese a todo esto, tanto la actriz como Eduardo continuaron manteniendo una excelente amistad.

Angélica Rivera y Eduardo Yáñez protagonizaron 'Destilando amor'

Aún así, entre los amigos también hay discusiones, hecho que trascendió recién la mañana de este martes, 20 de junio, cuando Eduardo Yáñez brindó una entrevista para el medio de Imagen TV, Sal el Sol, donde fue cuestionado sobre Angélica, sin embargo, su respuesta dejó boquiabierto a más de uno y es que, con su típica honestidad ante la prensa, el actor de Amores verdaderos, Falsa identidad, La reina del sur y Amores con trampa reveló que tenía prohibido hablar de ella.

Según información brindada por la estrella de Corazón Salvaje, él no era "su vocero" como para poder hablar sobre los planes que la actriz de Mariana de la noche, Dulce Desafío y La dueña tenía para el futuro, también destacó que la propia Angélica le habría prohibido hablar acerca de ella con la prensa, cosa que dejó entrever que a la exesposa del Güero Castro le desagradaría seguir en boca de todos.

Vas a tener que hablar con ella (Angélica Rivera), yo no soy su vocero, además, ya me lo prohibió. Tendrás que preguntarle. Yo no tengo derecho a hablar de sus planes.