Tras subir 30 kilos y veto de Televisa, actriz regresa a 'Hoy' y da fuerte noticia de Paco Stanley

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien supuestamente fue vetada de Televisa luego de quedarse sin contrato de exclusividad, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana del lunes 19 de junio reapareció en el programa Hoy compartiendo una fuerte noticia sobre el fallecido Paco Stanley. Se trata de la actriz y conductora Angélica Vale, quien contó cómo fue su relación con el entrañable presentador de televisión.

La intérprete mexicana, quien protagonizó melodramas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Las vías del amor y La Fea Más Bella, fue madrina de Polo Morín en la obra de teatro Toc Toc y en un breve encuentro con los medios de comunicación contó qué sintió luego de verse retratada en la docuserie El Show: Crónica de un Asesinato, donde se abordaron todas las polémicas que hay sobre la vida y el fallecimiento de Paco, cuyo 24 aniversario luctuoso se celebró recientemente.

A pesar de que este proyecto no fue autorizado por la familia Stanley, la hija de Angélica María confesó que sí le ha agradado todo lo que está pasando en la serie: "Mira, sentí muy bonito porque para mí Paco fue una persona tan especial y tan lindo conmigo". Asimismo, Angélica contó que el padre de Paul Stanley siempre fue un hombre que apoyaba a nuevos talentos y admitió que él fue pieza clave en su carrera en el teatro.

Y es que el conductor de programas como Pácatelas permitió que 'La Vale' siempre acudiera a su foro para promocionar sus obras. Así lo detalló la también cantante ante las cámaras del matutino del Canal de Las Estrellas: "Que te dejaran hacer publicidad pa' tu teatro en televisión no existía, tenías que pagar los mismos millones que pagaban las grandes empresas para anunciarte y los teatreros no teníamos ese dinero".

Asimismo, la actriz de 47 años señaló que siempre estará agradecida con Paco, quien fue asesinado a las afueras del restaurant, El Charco de las Ranas en 1999, por su apoyo: "Cada vez que yo le hablaba o le caía, era de 'ya llegó Angeliquita' y me daba una oportunidad, y me bulleaba, pero bulleándome me daba toda la publicidad del universo y eso no lo hacía nadie", expresó Angélica.

Para finalizar 'La Vale', quien se enfrentó a severas críticas tras subir más de 30 kilos debido a problemas hormonales, también habló de las grandes experiencias que tuvo al lado del fallecido exconductor de TV Azteca: "Para mí Paco fue una persona muy especial y siempre fue un hombre maravilloso conmigo, me invitó a hacer El Tenorio con él, sentí un apapacho de Paco, qué bonito, él formó parte muy especial de mi vida".

