Yeri Mua revela que Alexia Cruz quería bajarle a Naim Darrechi: "Nunca he tenido que ser rogona"

Ciudad de México.- Yeri Mua no deja de ser el centro de la polémica, pues después de su escandalosa separación de Naim Darrechi, a quien acusó de violentarla y de quien resultó embarazada, ahora resulta que su ex mejor amiga le quería bajar el mandado y se dieron con todo en redes sociales.

Alexia Cruz y Yeri Mua solían ser íntimas y se conocen varios 'secretitos' que ahora están dispuestas a sacar a relucir, pues la llamada 'Bratz Jarocha' dijo hace unos días que su intención es salir delante de todos los problemas que ha vivido y por ello pintaría su línea con todas las personas que ya no le aportan nada positivo.

Este comentario lo tomó personal Ale y le lanzó un duro reclamo, acto seguido realizó un en vivo llorando y quejándose de que Yeri había hecho público los problemas de adicción que padece, por lo que se dijo dolida que después de que ella la ha apoyado en todo momento, ahora ella le dé la espalda y busque deshacerse de ella.

Por esta razón, tundieron a la veracruzana en redes, así que cansada mostró pruebas de que no era un secreto que Alexia tiene problemas con sustancias, aceptó que quiso anexarla para ayudarla, pero ahora no quiere saber más de ella y de "malagradecida" no la bajó, pues resalta que si ahora es conocida es gracias a ella.

Instagram @yerimua

Pero eso no fue todo, pues Yeri Mua acusó a su ahora enemiga de copiarle su estilo, tachándola de "mentirosa" y "falsa", pero lo que llamó la atención fue que mencionó que le rogaba a Naim Darrechi para que tuvieran intimidad, así que le restregó que al menos ella no tiene la necesidad de estar de rogona con los hombres.

Nunca he tenido que pelearme por morros porque las bonitas no tenemos necesidad de eso. No es mi culpa que a mí me pelen más los vatos. Ni tú rogándole a Naim Darrechi para que te cogi…ra, te hizo caso, y en mi propia cama", sostuvo.

Además, de "perrita traicionera" no la bajó ya que le echó en cara que la trataba como una reina e incluso se ponía su ropa interior y no se retractó respecto a lo que dijo de sus adicciones, pues se refirió a ella como una "cricosa" que no merece que le tengan lealtad y remató diciendo que le tiene sin cuidado lo que le puedan decir ya que hay quienes la han tachado de ser mala amiga.

Twitter @yerimua

Evidentemente, las cosas no se iban a quedar así y Alexia Cruz mostró una conversación donde Yeri se disculpa por sus acciones y le cuenta que padece el virus del papiloma humano, el cual contrajo por transmisión sexual y así que cómo se ve el panorama su guerra de declaraciones continuará.

Fuente: Tribuna