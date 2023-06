Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Andrés García no ha dejado de estar en tendencia pese a que ya casi se cumplen tres meses de su muerte y es que el tema de la herencia ha dado mucho de qué hablar. Hace varias horas su viuda Margarita Portillo hizo fuertes declaraciones en contra de los hijos del histrión, señalando que estos solo buscaban a su reconocido padre cuando les interesaba su dinero.

La viuda del protagonista de Pedro Navajas brindó una entrevista al programa Ventaneando acompañada de su abogado para aclarar lo que sucedió en la lectura del testamento del fallecido actor, quien perdió la vida el pasado 4 de abril tras complicaciones de la cirrosis hepática que padecía. Como se sabe, Andrés dejó 25 por ciento de sus bienes a Margarita, 25 por ciento para su hijastro Andrés Portillo, 25 por ciento para su hermana Rosa María García y 25 por ciento para Andrés García Jr.

Esta situación despertó el enojo de Leonardo García, sin embargo, para Margarita él no tiene nada qué reclamar ya que nunca habría estado al pendiente de su padre: "Ellos están acostumbrados a estarle pidiendo dinero a su papá, nunca fueron para preocuparse de qué vivía su papá, si Andrés hace cuántos años que no trabajaba, fue muy feliz con su canal de YouTube.. pero nunca se preocuparon por saber de qué vivía su papá y mucho menos en enfermedad", expresó según información recogida por Agencia México.

Hijos de Andrés García

Asimismo, Portillo respondió a las declaraciones que recientemente hizo Roberto Palazuelos asegurando que ella no era la legítima esposa de don Andrés y que supuestamente el histrión no mantuvo a sus hijos: "Aparte de todas las barbaridades que ha dicho, porque dijo 'ah, y aparte, nunca les dio manutención', o sea que pensaba pelear la manutención para los hijos de cincuenta y tantos años... Andrés siempre los mantuvo a pesar de que legalmente no tenía el derecho".

La viuda del exgalán de Televisa dijo que su marido sí era un hombre divorciado cuando se casó con ella y afirmó que tiene las pruebas para comprobarlo: "Fue en 1970, el mismo divorcio que fue Sandy la que lo solicitó, y entonces el juez ordena que el menor de dos años, porque nada más había nacido Andresito, es decir, Leonardo nació fuera de matrimonio, se le da la custodia completa a Sandra Vale, y no se le da derecho de visita a Andrés, y el juez ordena que no se le pedirá child support, que no se le pedirá pensión alimenticia por el menor porque se le están negando los derechos de visita".

Por su parte, el licenciado Roberto Flores Treviño habló acerca de la herencia del histrión nacido en República Dominicana y explicó que como Margarita es la albacea, ella se encargará de hacer la repartición: "Ella a instruyó al notario para que empiece a hacer una investigación y ya una vez que termine esa investigación, que tengamos la cuantificación de los bienes de la masa hereditaria, entonces podremos proceder a avalúo, y ella (Portillo) pasará a la repartición de los mismos".

Finalmente, Margarita también leyó algunas partes del testamento que no se filtraron, y en donde da a conocer otras de las cosas que García le cedió: "Asimismo, dispone el testador que todos sus bienes de valor, tales como alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio, muebles en general, o cualquier otro bien susceptible de ser traspasado por vía hereditaria pasará a favor de la señora Margarita María Portillo Castrejón".

Fuente: Tribuna