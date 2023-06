Bad Bunny es portada de la revista 'Rolling Stone' y aclara la polémica del celular que arrojó a fan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Bad Bunny se mantiene como uno de los iconos más importantes de la música urbana a nivel internacional, pues sus canciones se han convertido en himno y se han coreado en muchos rincones del mundo; sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para el intérprete de Tití me pregunto ya que ha tenido que afrontar las consecuencias de su fama como su poca vida privada.

El cantante habló de estos temas y más con la revista Rolling Stone, donde posó nuevamente sin camiseta, luciendo sus tatuajes mientras sostiene unas cadenas y la Agencia México reunió lo más destacado de esta entrevista, misma que aquí te compartimos dado que no se guardó nada al hablar de lo que más le apasiona, así como algunos de sus escándalos.

Al recordar el incidente que ocurrió hace meses cuando el artista estaba paseando por República Dominicana y una fan se le acercó para pedirle una foto, acción que generó la crítica de muchos usuarios en las redes sociales el 'Conejo Malo' explicó:

La gente estaba grabando y yo saludaba, '¡Qué lo qué!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo".

Tras ser cuestionado sobre si se arrepintió de su acción, el intérprete de Neverita comentó: "Al otro día, al otro día. Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto". Y añadió: "Debería subir el video. Ella lo tiene".

Debido a que Bad Bunny aparece con varias cadenas o 'bling bling' como se le conoce en el género urbano con los distintivos logos de figuras legendarias como Daddy Yankee, Don Omar, Héctor El Father, Tego Calderón, Arcángel, Wissin & Yandel, entre otros, explicó que esta acción se debe a que estos pilares del género urbano lo utilizaron a principios de su carrera.

"La música de estos artistas fue con la que crecí, el reggaetón de los 2000 fue el que marcó una generación y yo crecí con ella. De todos estos artistas puedo decir muchas cosas súper cabronas y positivas y de cómo esta música influyó en mí", dijo en la entrevista.

Además, el cantante recalcó que se siente orgulloso de ser puertorriqueño y defiende sus raíces allá donde va. "Si estoy en casa o con los muchachos, se escucha de todo, se escucha reggaetón, se escucha trap, bachata, salsa, música mexicana, banda, regional, corridos tumbados", declaró.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny aparece en la portada de la prestigiosa revista ya que en mayo del 2020 posó utilizando una mascarilla en medio de la pandemia del COVID-19.

