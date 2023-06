Bobby Larios admite parecido con Emilio, hijo de Niurka, y confiesa por fin si es el verdadero padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Bobby Larios causó un fuerte revuelo entre la prensa debido a que recientemente habló de su supuesta paternidad con Emilio Marcos, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio. Y es que desde hace años existe duda de que el productor de telenovelas sea el verdadero padre del joven, ya que entre ellos hay nulo parecido, y muchos creen que la vedette cubana podría haberlo engañado con el artista mexicano.

Como se sabe, existe la versión de que Bobby traicionó la confianza del Osorio al meterse con su exesposa y además varios se han atrevido a señalar que él sería el verdadero padre de su hijo menor. Se dice que el mexicano y la actriz originaria de Cuba empezaron su relación cuando ella aún seguía con Juan, razón por la cual él acabó vetado de Televisa y hasta tuvo que irse a vivir a Estados Unidos para empezar desde cero.

Aunque los rumores de que Emilio no es hijo del productor de la telenovela El amor invencible ya habían llegado a su fin y estaban calmados, recientemente José Manuel Figueroa revivió la polémica al asegurar que él tenía entendido que Niurka y Larios sí habían tenido un hijo: "Emilio... ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?... pregunto, no sé, es mi ignorancia", dijo hace varios días el cantante y actor.

Estas declaraciones desataron la furia de 'Mamá Niu', quien de inmediato usó las redes para hundir al hijo de Joan Sebastián (qepd) ventilando fuertes intimidades, sin embargo, ahora es el propio Bobby Larios quien aclara la situación. En una breve entrevista con el programa Ventaneando, el intérprete de novelas como Las vías del amor, Clase 406, Velo de novia y La Verdad Oculta negó ser padre de Emilio Marco.

El exgalán de Televisa explicó mediante la videollamada que aunque sí existe un enorme parecido con el concursante del reality La Casa de los Famosos México, la realidad es que él no es su papá: "Es como muy parecido, pero no tiene nada que ver conmigo. Si la gente se da cuenta, como lo digo yo y muchos reporteros saben que el hijo de ellos dos ya había nacido antes de que yo llegara", expresó Larios.

Bobby, quien se volvió empresario y coach motivacional, platicó que es una coincidencia que él y Emilio tengan algún parecido y dijo que le causa "gracia" que la gente siga creyendo en este rumor: "Y la gente (dice) 'no, si es tu hijo'… Bueno, piensen lo que quieran, pero no. Definitivamente, no es mi hijo. Ellos lo saben, el señor lo sabe. Y si fuera mi hijo, yo hubiera luchado y peleado por él, como lo hice con el que tengo ahora, que gracias a Dios, lo luché, lo peleé y aquí está conmigo", dijo de forma tajante.

