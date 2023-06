Ciudad de México.- El famoso actor Gabriel Soto de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que hizo fuertes declaraciones en relación con su prometida Irina Baeva, a quien a inicio de su romance la tacharon de "roba maridos" en las redes sociales. De forma contundente, el galán de novelas envió un fuerte mensaje a sus haters y también compartió la razón por la que su boda con la artista rusa otra vez fue cancelada.

Durante la presentación de su nuevo melodrama Vencer la culpa, el intérprete de Televisa habló con diversos medios de comunicación y confesó que como padre de dos niñas no ha sido nada fácil tratar de rehacer su vida con la originaria de Moscú, sobre todo por su polémico divorcio con Geraldine Bazán, madre de las menores. Y es que hay que recordar que Irina recibió fuertes ataques pues se creyó que había sido la tercera en discordia en esta relación.

Gabriel admitió que habló con sus hijas tras oficializar su romance con la actriz rusa, debido a los malos comentarios que pudieran recibir a través de las redes: "Totalmente, porque finalmente ellas también están en el ojo del huracán hasta cierto punto, pero son niñas muy inteligentes, sobre todo Elissa, la mayor, que es la que más… es igualita al papá", explicó según declaraciones recogidas por Agencia México.

Al respecto de los haters, Soto recalcó que sabe que las personas que lo critican lo hacen desde una carencia que hay dentro de sí mismos y puntualizó que a lo largo de su carrera ha aprendido a lidiar con los mensajes negativos que lo señalan por su vida personal y laboral: "Pues sí, tener esa consciencia de que la gente lo que dice y lo que habla es porque son cobardes, porque no tienen los pantalones de decirle enfrente, porque se escudan en un teléfono celular y simplemente están tirando lo que ellos traen dentro", expresó el también empresario.

A veces no es fácil, soy un ser humano y finalmente también uno siente, pero gracias a Dios nunca me ha faltado la salud, el trabajo y mientras mi círculo interno esté bien, que soy yo, mis hijas, mi pareja, mi familia, la verdad es que lo demás no me afecta. Mientras siga yo caminando y tenga esa estabilidad en ese sentido, la verdad es que lo demás no me importa", añadió.