Gabriela de la Garza, actriz de Televisa, respalda a María Elena Ríos en denuncia contra Tenoch Huerta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica entorno al actor Tenoch Huerta no cesa y es que luego de que la saxofonista María Elena Ríos lo llamara violentador y depredador sexual, otras mujeres se han sumado a la causa y han arremetido en su contra. Recientemente la actriz Gabriela de la Garza respaldó a la activista social en su denuncia contra la estrella de Marvel y afirmó que nadie tiene porqué dudar de su palabra-

La protagonista del melodrama Vencer la Culpa, en Televisa, dijo que sí cree en las acusaciones de la activista oaxaqueña, quien también clasificó al movimiento Poder Prieto como una secta, ella ha sido víctima de ataques en redes sociales por parte de algunos seguidores del colectivo: "Yo jamás me imaginaría que una mujer como ella (Ríos), después de todo lo que ha vivido, lo que ha soportado y superado, se aviente a calumniar o decir una mentira".

Yo le creo, lamento mucho los ataques y estoy ahí para lo que haya que apoyar", dijo en un reciente encuentro con la prensa.

La intérprete de 46 años, quien formó su carrera en las filas de TV Azteca, precisó que ha recibido ataques de seguidores del colectivo que encabezan Huerta y Maya Zapata: "He vivido también la violencia de ese colectivo personalmente en redes sociales y me parece muy desafortunado, no me parece que sea el camino para llegar a la meta que ellos tengan, no me parece que sea por ahí, no estoy tratando de decir qué tienen que hacer".

La artista conocida por su participación en la novela Las Aparicio manifestó que incluso se reunió con Zapata para limar asperezas, aunque seguirán teniendo opiniones distintas: "Los ataques ya tienen algunos meses y fue una discusión que concluyó en buenos términos con Maya Zapata, fuimos a comer con Sergio Villegas, el director de los (premios de teatro) Metro. Fue él quien nos reunió para platicar algunas cosas".

Y añadió: "Coincidimos en estar en desacuerdo, esa fue la conclusión, está bien, no tenemos que estar de acuerdo, no debemos ser las mejores amigas y podemos compartir nuestros puntos de vista". Finalmente, De la Garza hizo un fuerte llamado a los incondicionales de Maya y Tenoch: "El colectivo (Poder Prieto) son violentos, creo que sus ataques a veces no sé si se dan cuenta que no tienen el resultado que ellos quisieran al final", declaró.

Cabe resaltar que hasta el momento Tenoch ni integrantes de Poder Prieto han respondido a las fuertes declaraciones que hizo Gabriela en contra del líder del colectivo. El último detalle que trascendió sobre este caso fue que Huerta decidió renunciar a la película dirigida por el cineasta Manolo Caro que iniciaría grabaciones el 20 de junio, ya que prefirió enfocarse en limpiar su reputación.

Fuente: Tribuna