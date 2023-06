Mario Bezares estremece al revelar las últimas palabras de Paco Stanley antes de su brutal asesinato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador Mario Bezares de nueva cuenta fue invitado al programa Venga la Alegría para hablar acerca de su cercana relación con Paco Stanley, ya que él fue una de las últimas personas que estuvo con el entrañable conductor antes de su fallecimiento. En la reciente entrevista, 'Mayito' reveló cuáles fueron las últimas palabras que escuchó de su gran amigo antes de su brutal asesinato en junio de 1999.

A poco más de 24 años de que Paco muriera a las afueras de 'El Charco de las Ranas', el conocido patiño del comediante recordó la polémica en la que estuvo envuelto, pues incluso, llegó a pisar la cárcel por ser uno de los principales sospechosos de este crimen. Durante su presencia en el foro de VLA junto a su esposa Brenda, relataron parte de la dura experiencia que les tocó vivir en ese proceso.

Besares relató ante las cámaras cuáles los últimos momentos de vida que compartió con Stanley: "De repente nos metimos al baño, de repente él sale, me dice que me espera allá afuera, y fue la última vez que lo vi... él terminó antes, yo terminé después, pero no fue tanto tiempo, cuando yo salgo del baño, porque los lavabos están afuera de los baños, y empiezo a oír las detonaciones, y es cuando no sé qué está pasando".

Asimismo, Mario fue cuestionado sobre qué se había dicho con Paco antes de su muerte y dijo que se trató de una broma: "Pues 'Te veo allá afuera sorondongo', 'nos vemos sorondongo', fue todo lo que nos dijimos". Debido a que VLA se graba en el mismo foro donde estuvo por última vez Paco, Mario se conmovió: "Es una gran tristeza de recordar un excelente programa que lo único que hacíamos era divertir y entretener de acuerdo a nuestro humor, que en aquel entonces era muy fuerte, nos llevábamos muy pesado y que empiecen a manchar todo lo sucedido", dijo según información recogida por Agencia México.

Al respecto de Jorge Gil, quien también recibió impactos de bala debido a que se encontraba en la misma camioneta donde murió Paco, Bezares explicó que el amigo de Stanley cambió su actitud con él conforme avanzaron las investigaciones del caso y que después de eso, no volvió a saber de él: "Fíjate que fue muy curioso, las primeras cuatro declaraciones con Jorge fue muy buenas, a partir de la quinta declaración, que eso me lo platican mis abogados, fue cuando empieza a cambiar todo".

Finalmente, la familia Bezares aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la familia de Paco Stanley tras todo lo ocurrido y el distanciamiento que ahora hay entre ellos: "Simplemente que estén bien, que fuimos víctimas de esta situación y que todos salimos dañados. Lamentamos mucho todo lo que ha pasado, pero no fue por nuestra causa, fue por una circunstancia y una situación ajena completamente a nosotros y que aquí estamos", dijo Mario mientras que Brenda señaló que no deseaban sacar provecho de este asesinato, sino volver a tener la "vida normal" que tenían hace 24 años.

