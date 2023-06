Comparta este artículo

Ciudad de México.- Miles de fanáticos de RBD están muy entusiasmados por su regreso a los escenarios, y es que aunque no todos los integrantes del grupo encargados de éxitos como Sálvame, Nuestro amor o Sólo quédate en silencio serán parte de este tour mundial, la nostalgia es o que causó que se agotaran las entradas en minutos, lo que ha llevado a sus miembros a prepararse y dar lo mejor de sí. No obstante, Anahí causó alerta entre sus fans pues informó que una prueba de sonido afectó su oído causándole un dolor extremo.

Foto: Instagram

La famosa actriz y cantante quien además podría llegar a convertirse en la Primera Dama de México debido a que es esposa del senador Manuel Velasco Coello quien cuenta con un registro de precandidato por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones del 2024, compartió la madrugada de este miércoles 21 de junio a través de las redes sociales que tuvo que atravesar por un fuerte problema de salud pues el aparato que se coloca al interior del oído, comúnmente conocido como 'chícharo' se le atoró.

Anahí, protagonista de la exitosa telenovela de Televisa, Rebelde, contó que este objeto se el atoró a tal grado que cuando trataron de sacarlo le causó un corte que al final se tradujo como una perforación en el tímpano, misma que la llevó a ser llevada de urgencia a un hospital pues el dolor era tan grande que hasta confirmó que on haba llorado así antes por alguna otra lesión. Por supuesto, los fans de quien interpretara a 'Mía Colucci' se alarmaron pues al involucrarse el tímpano se temía por la salud auditiva de la cantante.

Lo que parecía un día perfecto acabó así", escribió la actriz de 40 años.

Captura de pantalla

En una publicación también en las historias de Instagram, la famosa explicó que acudió a la prueba para preparar el molde de sus los 'chícharos', lo que le facilitará que fuera más a la medida para los conciertos que se avecinan. No obstante, el material se rompió y al jalarlo, le causó la herida que la llevó de urgencia al nosocomio. Por su fuera poco, la famosa acompañó los detalles de su accidente con la imagen de su oído donde se muestra una grave lesión que deja la piel al rojo vivo.

Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así".

Lo más alarmante es que resaltó que no escuchaba nada y eso la dejó en "shock", por lo que tuvo que acudir por atención especializada para no comprometer su adición pues es sabido que los cantantes se valen de ella para que cada presentación en vivo salga a la perfección, al tiempo que los actores o actrices también usan los ‘chícharos’ para recibir indicaciones de los productores o directores de escena. Por suerte, Anahí después informó que tras recibir atención urgente no había nada de qué alarmarse.

Bien dicen que cuanto tanta energía se mueve pasan cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto", escribió.

Captura de pantalla

Previo a informar sobre este accidente, Anahí había estado informando en redes sécales que estaba muy emocionada por las grabaciones de la promoción del reencuentro de RBD, mismo que se dio luego de la aceptación que la ojiazul tuvo durante el concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México donde la colombiana la invitó a cantar el tema Sálvame que hizo vibrar no solo al recinto localizado al poniente de la urbe, sino que además la conmovió hasta las lágrimas permitiendo darle un empujón a todos los integrantes de esta banda para una gira por varias partes del mundo.

Fuente: Tribuna