Sergio Mayer habría pedido exorbitante cantidad a Televisa para entrar a 'LCDLFM', ¿cuánto gana?

Ciudad de México.- Televisa no quiso quedar atrás frente al resto de televisoras en cuanto a realitys, así que decidieron apostar todo por La Casa de los Famosos México y están teniendo gran éxito, colocándose entre las principales tendencias del país desde su estreno, pero mucho se ha especulado acerca del sueldo reciben los concursantes.

Es comprensible que pocos acepten este reto de estar expuestos 24/7 frente a las cámaras compartiendo el mismo inmueble con más de un docena de personas que tienen hábitos y personalidades completamente diferentes, pero todo sacrificio tiene una recompensa y ahora se sabe que no les va nada mal.

Fue la reconocida periodista, Maxine Woodside, quien en su programa de radio de Grupo Fórmula, Todo para la mujer, donde resaltó que todos los habitantes están haciendo lo imposible para ganar el show, y Marco Antonio Silva interrumpió para recordar que los habitantes están ganando al menos 70 mil pesos semanales.

Créditos: Televisa

La llamada 'Reina de la Radio' le hizo una corrección y explicó que son 100 mil pesos los que reciben por cada semana que logran seguir en competencia, pero este no es el sueldo de todos ya que esta cantidad es la que reciben los menos famosos, los cuales podrían ser Jorge Losa, Marie Claire Harp, Nicola Porcella y Wendy Guevara.

Por su parte, personajes como Sergio Mayer habrían negociado con la televisora su participación y posiblemente es el mejor pagado con hasta 400 mil pesos, además de que el ganador se llevará de manera adicional la para nada despreciable cantidad de 4 millones de pesos.

Twitter @LaCasaFamososMx

De los que están dentro no creo que nadie haya cobrado 400 mil, o a lo mejor Mayer porque acuérdense que él dijo que no iba porque estaba negociando. Aquí cuando vino, nos dijo, 'no, yo creo que no voy', pero estaba negociando", señaló Woodside.