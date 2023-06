Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Después de que una joven fuera captada por un aficionado en el estadio de los Mariachis de Guadalajara mientras mensajeaba y coqueteaba con un chico, justo al lado de su novio, grabación que se hizo viral y desató una ola de comentarios en contra de la pareja, pues los internautas no podían creer el descaro de la joven, pues los mensajes se subieron de tono.

En ese sentido, fue el estadio de los Mariachis el escenario de la presunta infidelidad, o como dice la canción, de un amor de tres. Algo que quedó grabado y la joven fue exhibida por sus acciones. Los eventos deportivos suelen ser recurrentes actos en pareja, como la Kiss cam o peticiones de matrimonio, por lo que solo faltaba una infidelidad, ahora, el vídeo circula por todas las redes sociales.

El caso se trata sobre un joven aficionado de los Mariachis de Guadalajara, quien acudió al estadio del equipo de béisbol para disfrutar de un encuentro de su equipo favorito acompañado de su novia. Sin embargo, al parecer el rey de los deportes no era algo atractivo para ella, pues prefirió utilizar su celular y mensajear que ver el partido con su ser amado, algo de lo que se dieron cuenta el resto de asistentes.

En Twitter la historia se presentó bajo el título de 'Soldado caído, humillado, pisoteado', poro que la historia se hizo viral de inmediato entre los internautas. En el vídeo se observa cómo el joven intenta abrazar a su novia. Sin embargo, no responde a las muestras del cariño y prefiere alejarse. Algo que desató la crítica de todos, quienes, unos momentos después se llevaron una gran sorpresa al ver lo que la mujer estaba por hacer.

El responsable de la grabación se dio a la tarea de hacer zoom al celular y capto lo que nadie esperaba, era la conversación de la chica con otro hombre, en la cual se podían leer mensajes subidos de tono, bastante explícitos sobre mantener relaciones sexuales. Sin embargo la chica quiso mantener el romanticismo con su segundo enamorado y escribió: “Pero me besas o no, solo si me das besitos”.

La historia llegó a los directivos de los Mariachis, quienes, a través de la cuenta de Twitter del equipo se pronunciaron sobre la situación y pidieron información sobre el soldado caído, “Mariachis ayúdenos a localizar a este soldado”, fue el mensaje publicado por la cuenta de Mariachis de Guadalajara. Sin embargo, no han tenido mucho éxito. Ahora, las muestras de solidaridad con el joven no se hicieron esperar y las redes están a su favor.

Fuente: Tribuna