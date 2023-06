Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, los medios de comunicación internacionales reaccionaron con asombro a la presunta relación que comenzaba a surgir entre el actor de Hollywood, Tom Cruise y la cantante y compositora colombiana Shakira quienes fueron acatados juntos durante el Gran Premio de Miami, evento deportivo donde ambos famosos no solo recorrieron la pista, sino que además fue motivo para que convivieran en uno de los palcos privados. Pese a que el histrión de 60 años d edad cortejó a la de Barranquilla, ella lo rechazó por el piloto Lewis Hamilton.

La interprete de Antología o Te Felicito, fue captada en un restaurante de lujo de Miami con el heptacampeón del automovilismo luego de aquella carrera de la Fórmula 1. Tras ello, también se supo que pasaron tiempo a bordo de un yate y con ello, surgieron rumores sobre un posible romance que a decir de medios internacionales, ya es un hecho pues ambos están en la fase de conocerse y posiblemente hacerlo algo más serio. Mientras esto sucedía, el protagonista de Top Gun incluso le había mandado flores a la ca tanto de 46 años pero al final ella lo rechazó dejándolo, según fuentes cercanas, con el corazón roto. Actualmente, así reaccionó al escuchar su nombre.

Mientras se rumoró que Shakira y Hamilton ya piensan en vacacionar en un país caribeño juntos, el actor se encuentra de gira mundial como parte de la promoción de a cinta Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, la cual protagoniza y le da continuidad a la exitosa saga cinematográfica. El famoso se sabe, no ha tomado bien que 'Shak' hubiera preferido al piloto de Mercedes pues incluso, él era amigo del actor de Hollywood, por lo cual, durante su encuentro con la prensa fue cuestionado sobre qué había pasado para que hoy él no fuera el prospecto de la latina más famosa del mundo.

Cruise quien además de estar en papeles importantes de la pantalla grande también se ha desempeñado como productor, consideró a la ganadora del Grammy como una persona muy talentosa e incluso, abordó el hecho de haber tenido la oportunidad de convivir con su familia. Cabe recordar que durante su encuentro en Miami, Milán, hijo mayor de la cantante estaba presente en el palco donde ambos famosos pudieron conversar un buen rato.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”.

La encargada de hacer los cuestionamientos sobre la colombiana fue la periodista Jessica Rodríguez quien, en referencia a uno de los temas más famosos de Shakira, le preguntó al protagonista de Entrevista con el Vampiro si era verdad o no que las caderas de la colombiana no mentían, a lo que éste de manera apresurada dijo sonriendo: "No, no mienten. No lo hacen", pero no especificó cómo es que lo comprobó ya que no hubo más que una charla entre ambos durante la carrera.

Un clavo saca a otro

Con el fin de dejar a un lado la conquista con la colombiana, trascendió que el famoso tuvo la oportunidad de convivir con la hermana del finado Michael Jackson, la cantante Janet Jackson a la cual se refirió como "una diosa", frase que fue interpretada por la prensa como que ya estaba interesado en ella y por ende, le dejaba el camino libre a Shakira con el corredor de la Fórmula 1 con el cual parece que las coas van viene en popa pero por ahora siguen sin ser algo oficiales.

