¿Yeri Mua miente? Naim Darrechi hace fuertes revelaciones de la amistad que tenía con Alexia Cruz

Ciudad de México.- Yeri Mua se encuentra de nueva cuenta en el centro de la polémica, pues después de su escandalosa separación de Naim Darrechi, ahora trae un fuerte pleito con su exmejor amiga Alexia Cruz, a quien acusó de ser una mala influencia y de malagradecida no la ha bajado, pero ahora las cosas están dando un giro inesperado.

Fue el pasado fin de semana cuando Alexia realizó un live donde explicó que Yeri la quería desechar de su vida, la joven se dijo dolida ya que la ha acompañado en sus peores momentos y lo que no le pareció es que hiciera público que tiene problemas de adicciones, recordándole que ella también los tiene y que por eso casi se matan en un accidente automovilístico.

No obstante, la 'Bratz Jarocha' dijo que ya no quiere más personas que no aportan a su vida como Ale y señaló que únicamente se busca hacerse la víctima, pero las cosas subieron de nivel y la acusó de haber estado de rogona con su expareja, así que la llamó "perrita traicionera" que no merece lealtad.

Instagram @yerimua

Se le cae el 'teatrito'

Naim Darrechi rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram mencionó que la veracruzana siempre cuenta las cosas a medias y a su favor, así que dio detalles de la insinuación de Alexia Cruz, confirmando que sucedió pero bajo los efectos de hongos alucinógenos, mismos que los tres habían consumido y destaca que Yeri fue la que convenció a su entonces amiga a que lo hicieran.

Según ella (Alexia) se mete de todo, es una mala influencia y lo peor del mundo para ti, pero yo nunca he visto que te ofrezca nada", comentó.

Instagram @naimdarrechi

El tiktoker, también tocó el tema de su separación confirmando que el bebé que esperaban ya no existe, pero justo porque estaba embarazada decidió echarse toda la culpa y recibir el hate, pero le recuerda que es ella quien se ha dedicado a exponer su vida y que justo de eso vive, pero cuando alguien intenta defenderse no le parece.

No eres consecuente con lo que dices ni con tus acciones y tienes un problema, porque para ti toda la gente tiene la culpa menos tú, pero debes de fijarte por dentro y dejar de ver a los demás para evolucionar como persona".

Naim no tiene problema con que lo ataquen, pero le molesta que Yeri Mua hable únicamente desde su conveniencia y aproveche el poder que tiene en redes sociales para hundir a quienes ya no le sirven, así como Alexia, pero le recuerda que si ella expone a terceras personas no espere que se queden callados sin dar su versión.

