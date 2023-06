¿Adiós gira de RBD? Tras accidente de Anahí, Christian Chávez revela si cancelarán los conciertos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso actor y querido cantante, Christian Chávez, brindó una entrevista para el matutino de Sale el Sol, en donde respondió a la duda que más se ha hecho después del terrible accidente que sufrió la reconocida actriz y también cantante, Anahí, en sus ensayos, y es si van a cancelar sus conciertos ya programados para este 2023 con el resto de la banda, ¿acaso se le dirá adiós a la gira de RBD?

Como se sabe, a comienzos de año se hizo oficial que cinco de los seis participantes de la famosa novela Rebelde, de donde nació la banda de seis, marcando el regreso de estos después de más de una década separados, sin embargo, durante los ensayos y preparativos ante la proximidad del reencuentro, Anahí sufrió un accidente y desgraciadamente se le reventó el tímpano, lo que la tiene sin escuchar y en tratamiento.

Por este motivo, es que cuando elementos de la prensa de Imagen TV se toparon con Chávez, no dudaron en cuestionarle sobre la salud de su amiga y compañera, a lo que este mencionó que: "no lo sé exactamente (cuando se recupere), no soy el otorrino. Hasta donde sé, fue una pequeña perforación, esperemos que no sea tan grave, pero hasta donde yo sé es algo de cuidado, sí, pero que nada más se tiene que cuidar", destacando que es la información que él tiene.

Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian. Internet

De igual forma, destacó que por lo que le han dicho sabe que le recomendaron días de reposo, pero que solo serían días, así que descartó la posibilidad de una cancelación de la gira, pues afirmó que: "ella va estar presente en la gira, sí estará, ella es muy profesional, está super dedicada a esto, imagínate hoy asistió a los ensayos, estuvo sentada, pero estuvo y eso habla de su profesionalismo".

Finalmente, con respecto al tema de la banda, mencionó que todos están dando lo mejor de sí dividiendo sus tiempos en sus respectivos proyectos, en su vida profesional y todo lo que conlleva, mencionando que tienen temas nuevo pues hay "un nuevo disco, lo terminamos de grabar, con ensayos a full, con montaje de nuevo show, nuevos coreografías, Maite es una guerrera, acaba de ser mamá y wow, admiración total", dejando en claro que están preparando todo.

Tras esto, le cuestionaron sobre su reciente participación en el Drag Race como uno de los jurados, algo a lo que este señaló que admira a cada uno de los participantes, señalando que él no califica lo que hacen, pues para él "todas son profesionales", y no busca decirles como hacer las cosas sino que: "es más bien buscar la perfección dentro de lo que es, creo que no es tomárselo personal, sino más bien dentro del arte, dentro del personaje que han creado".

