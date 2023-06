Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido actor y cantante, Apio Quijano, se sincerara ante el público de Televisa y en sus confesiones expusiera un secreto familiar, su hermana mayor, la también cantante y querida política, Federica Quijano, recientemente brindó una entrevista en Sale el Sol para aclarar todo el tema de su padre, donde no pudo contener un par de lágrimas y llorar al hablar de la situación que atravesaron siendo unos niños.

Como se sabe, Apio hace un par de días que durante una de las conversaciones que tuvo dentro de La Casa de los Famosos México abrió su corazón por completo y confesó que él contó con la ausencia de su padre debido a que este estaba internado en una clínica psiquiátrica, debido a que padece de esquizofrenia, confesando que Federica fue como su padre y su madre, dado a que esta última también los tuvo en el abandono.

Ante este motivo, la integrante de Kabah confirmó que su padre sí padece de la terrible enfermedad antes mencionada y que sí se encuentran pagando una clínica para su tratamiento, señalando que: "Son temas familiares, para nosotros, fuertes, dolorosos, no sé por qué Apio está sacando todo eso en el programa, yo creo que está muy vulnerable, tocó temas que él y yo quedamos, inclusive, de no hablarlos porque no dejan de dolernos".

Apio y Federica. Internet

Y ahora, la mañana de este jueves 22 de junio se enlazó en directo con el matutino de Imagen TV para aclarar varios puntos de este tema que ha dado mucho de que hablar desde que lo mencionó en el afamado reality show, como el hecho de que no está en clínica psiquiátrica como tal, sino en un casa de asistencia para que lo cuiden por su edad y su condición, por la cual obviamente está en tratamiento.

Ante esto, mencionó que la situación siempre fue muy complicada que ellos no habían hablado del tema tan abiertamente pues no quieren verse como victimas, dado a que sabe que debe haber familias pasando por esta o peores situaciones, recordando que En El Minuto Qué Cambió Mi Destino, hicieron esa revelación por primera vez, pero siempre muy superficialmente sin entrar en detalles, dado a que aún era algo que dolía y algo en lo que no podía haber como un reclamo como tal por la situación.

De igual forma, mencionó que Apio no tuvo una convivencia como tal con su padre, pues no vivió como ella con él, pero que puede ver que lo que estuvo, lo que vio lo ha formado a como es él actualmente, como busca siempre ser mejor persona y estar superándose, dejando en claro que hay muchas situaciones a considerar y que entiende que quiera abrirse un poco con el público, pero que aún seguía sin entender el por qué.

Con respecto al abandono de su madre, Quijano quiso mostrarse comprensible con ella, señalando que actualmente se esfuerza mucho por ser una buena abuela y también una mejor madre, pero resaltó que ella jamás sería capaz de abandonar a sus hijos para nada ni por nadie, momento en el que se le quebró la voz y mencionó que ahora se enfoca en su carrera y en su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui