Ferka estalla en 'La Casa de los Famosos' por el "machismo" y Sergio Mayer la pone en su lugar

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y muy polémica presentadora, Ferka, se ha visto envuelta en un fuerte escándalo en Televisa, debido a que acaba de estallar dentro de La Casa de los Famosos México, alegando otra vez por el supuesto "machismo" que existe dentro del afamado reality, por lo que el famoso actor y reconocido político, Sergio Mayer, no dudo en darle un alto y ponerla en su lugar.

Como se sabe, la exintegrante de Guerreros 2020 se ha visto en una severa enemistad con Mayer desde los primeros días de la emisión, pues este considera que Ferka es "el demonio", mientras que ella ve al actor como un "machista" y "misógino", incluso durante la gala de eliminación del pasado domingo 18 de junio, cuando se realizaron las confrontaciones, la actriz se fue contra el histrión de melodramas y le dijo que lo deseaba fuera por estrategia y también por los roces que anteriormente han tenido, a lo que este mencionó que ya desea tenerla en esa posición para también sincerarse sobre por qué la quiere fuera.

Tras este hecho, los nominados de esa noche, Poncho de Nigris, Sergio y Sofía Rivera Torres, se fueron para conocer el resultado de las votaciones, siendo la presentadora quién resultó ser la eliminada de la noche, algo que a María Fernanda Quiroz, nombre verdadero de Ferka, no le gustó para nada y que no ha tenido miedo en mostrar al público y al mismo político, el cual tampoco se ha callado los deseos de verla fuera.

Y ahora las cosas se han puesto peor, después de que el pasado miércoles 21de junio, todos los participantes presentes dentro del afamado reality show se sentaron en el confesionario para decirle a la 'Jefa' la decisión que tomaron para nominar y mandar a la eliminación a sus compañeros, que resultó ser la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, la presentadora, Raquel Bigorra, el deportista, Nicola Porcella, y la querida comediante y actriz, Bárbara Torres.

Esto pues, la ganadora de la tercer temporada de Inseparables se mostró completamente en desacuerdo con la decisión de sus compañeros, señalando que poco a poco estaban sacando a todas las mujeres, apelando al feminismo, pidiendo ante las cámaras del reality que todas las mujeres se unieran para salvarlas, destacando que desde que comenzó el programa solo han salido mujeres y que eso no podía ser posible, alegando una vez más sobre el "machismo".

Por este motivo, el actor de novelas como La Fea Más Bella quiso dejar muy en claro que no iba a permitir este tipo de comentarios, así que frente a frente le dijo que no inventara, que si las nominaciones resultaron así y las salidas han sido de puras mujeres es debido a cuestiones de personalidades, de empatizar mejor con el público a cómo uno es, no por el tema de géneros como ella lo quiere hacer ver.

