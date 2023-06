Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hay alguien que ha destacado durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México, esa es sin duda Wendy Guevara, la única participante influencer del elenco, quien siempre acapara la atención de los televidentes. Su carisma y autenticidad han conquistado al público, convirtiéndola rápidamente en la favorita de muchos para llevarse a casa el gran premio del reality show.

Sin embargo, recientemente han surgido dudas en torno a las verdaderas intenciones de la producción del programa en relación con su papel y su posible victoria. Paola Suárez, una de las amigas cercanas de Wendy, expresó en una transmisión en vivo de redes sociales ha notado una evidente censura por parte de las cámaras cuando su compañera de 'Las Perdidas' aborda temas considerados "subidos de tono".

Paola indicó que esta situación la ha llevado a pensar que Televisa podría estar utilizando a Wendy únicamente para incrementar los niveles de rating, e incluso aseguró que es posble que no la dejen ganar. Pero eso no es todo, pues Paola sacó las garras por su amiga al hablar del trato que la ha dado Ferka dentro de la famosa casa. Y es que todo parece indicar que a la actriz mexicana no le cae del todo bien Wendy.

En diversas ocasiones Ferka ha sido captado por las cámaras haciéndole caras a la 'perdida', así como comentarios despectivos hacia su físico y género. Estas actitudes negativas han sido reprochadas no solo por la misma Wendy, sino por sus compañeros del reality show, el llamado team infierno, sus fans y ahora por su entrañable amiga Paola Suárez, también conocida como 'La Patitas'.

Y es que al estar dentro del programa, Wendy Guevara no puede ver todo lo que Ferka habla o hace a sus espaldas, pero Paola sí, por lo que en una entrevista que le brindó a Chisme No Like aseguró que Ferka no le agrada y cree que le podría tener envidia a Wendy. "Yo siento que a Ferka le molesta mucho el brillo de Wendy, su actitud, su fuerza y más para contar las cosas”, aseguró en una primera instancia.

Y añadió: "Siento que es como muy criticona, no sé, creeme que si yo estuviera ahí también y mirara esas actitudes, sí le diría '¿y esa pin*** cara qué cule***?', yo soy muy directa", y es que aseguró que ella a diferencia de Wendy sí dice las cosas como son, sin filtros y su amiga no. Por último, aprovechó para mandarle un mensaje a Ferka: "Que le baje a sus humos, si no me la voy a cachetear cuando salga".

Fuente: Tribuna