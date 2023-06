Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos años se ha estado hablando sobre los nuevos talentos que están surgiendo en el mundo de la música, tal es el caso de Ángela Aguilar, Christian Nodal, Peso Pluma, Natanael Cano, entre otros; sin embargo, un nombre que ha logrado conquistar el corazón de los mexicanos por su talento y carisma es nada más y nada menos que la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, quien ya ha dado muestras de su gran voz en los conciertos de sus padres: Lucero Mijares.

Como algunos recordarán, hace más de una década, Lucero y Manuel Mijares eran una de las parejas más solidas en el medio del espectáculo, así como de las más talentosas, es por eso que sorprendió a más de uno saber que habían decidido ponerle fin a su relación, aunque esto no significó que comenzaría una guerra en la pareja, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, sino todo lo contrario, ambos acordaron llevarse bien por el beneficio de sus hijos e incluso acordaron vivir uno a lado del otro, para que los niños no resintieran la separación.

Hasta el momento todo aparentaba que ambos hijos de Lucero y Mijares no tenían problemas con la separación de sus padres y no fue sino hasta que Lucero Mijares, hija menor de la pareja, acudió al programa Mojoe donde abrió su corazón e hizo una sorpresiva declaración, en la que reveló que, en realidad sí es celosa con las novias de su padre, las cuales destacan por no durar demasiado tiempo con el cantante.

Sí, la verdad es que sí (es difícil) La verdad es que hay que acostumbrarse, ¿no?", declaró la joven cantante.

Ante su afirmación, Yolanda Andrade la interrumpió para destacar que, precisamente Manuel Mijares no duraba demasiado tiempo con sus novias, tal y como ocurrió recientemente con Pita de la Vega, con quien supuestamente el intérprete de Soldado del amor mantenía una relación, aunque según algunos rumores recientes, dicho amorío llegó a su fin rápidamente, a diferencia de lo que visto con Lucero, cuyo romance con Michel Kuri se ha prolongado por más de 10 años.

Luego de ello, Lucerito declaró que si bien, las relaciones de su padre parecen ser siempre muy pasajeras, la realidad es que ella suele comportarse muy "celosa" con él e incluso con la propia Lucero, aunque el descontento con las parejas de su padre es aún más fuerte con su padre, quien asegura le pertenece solo a ella: "Yo me muero, no dura nada (en sus relaciones), sí soy muy celosa con los dos, demasiado, yo creo que más con mi papá".

Actualmente, Lucero Mijares parece estar muy centrada en hacer despegar su carrera, la cual parece estar más encaminada con el teatro. Hace algunos meses trascendió la noticia de que la joven intérprete debutaría con la obra El Mago, hecho que agradeció a directamente a sus padres, puesto aseguró que es gracias a ellos que se encuentra en donde está justo ahora: "La verdad ha sido un apoyo excepcional, gracias a ellos ahorita estoy donde estoy".

Fuentes: Tribuna