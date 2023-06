Margarita Portillo, viuda de Andrés García, responde a Roberto Palazuelos y habla del testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Margarita Portillo, que es la viuda del reconocido y muy polémico actor de novelas, Andrés García, acaba de salir ante los medios para brindar una entrevista a Venga la Alegría, en la cual le dio una respuesta a Roberto Palazuelos sobre el tema de impugnar la última voluntad de su marido, hablando de su testamento, aclarando muchos temas de los que se rumoran.

Como se sabe, el pasado lunes 19 de junio fue la apertura del testamento de García, la cual terminó con las especulaciones sobre la repartición de sus bienes; y como era de esperarse, los desacuerdos entre los involucrados no se hicieron esperar, debido a que se reveló que la herencia se repartió en cuatro partes: 25 por ciento a la viuda del actor, 25 al hijo de ella, Andrés Portillo, otro 25 a Rosa María García, hermana del actor, y 25 a Andrés García Jr., mientras que, a Leonardo García, hijo del actor, y su exesposa Sandy Vale se les quedó un departamento en Acapulco.

Pero parece ser que esto no fue del agrado de nadie, pues Roberto Palazuelos en una entrevista con Venga la Alegría, reveló que el motivo del enojo de los descendientes de don Andrés fue que: "La hermana de Andrés, y la pseudo esposa de Andrés, porque no es la legítima, ya se pusieron todo a su nombre, esa es la gran realidad, es así de sencillo, que Margarita no salga a curarse, esto no es de hablar, esto de acciones. Son 200 metros de frente de playa, le corresponden 50 a Andresito de frente ¿cuándo se los das?, otros 50 al gordo, 50 a la hermana y 50 a Margarita, esa es la voluntad de Andrés".

Margarita desmiente a Palazuelos. Internet

Ante esto, Margarita decidió aclarar que Sandy y Andrés sí se separaron en el año de 1970 y hay papeles que lo prueban, mencionando que Leonardo nació fuera del matrimonio, que después se casó con Sonia Infante, de la cual también se divorcio, repitiendo el proceso con María Clara Vallejo, llegando finalmente a ella, señalando que: "Tuvimos una relación de años antes de casarnos y nos casamos en 2011. No, por bienes separados, nosotros siempre fuimos, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y por eso Andrés siempre me protegió".

De igual forma, aseguró al matutino de TV Azteca que en el testamento legítimo: "Estamos, Rosa María García que es mi cuñada, Andrés Junior, Andrés López Portillo, que es mi hijo y yo. Sandra Vale, Leonardo García y Andrés Junior se les dio el departamento que tiene Andrés en Costa Azul", incluso leyó un fragmento del testamento del que nadie ha hablado, por lo que ella quiso ser la primera, tomando su celular para leerlo ante la prensa.

Así mismo dispone el testador que todos sus bienes de valor tales como: alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio, muebles en general o cualquier otro bien susceptible de ser traspasado por vía hereditaria, pasará a favor de la señora Margarita María Portillo Castrejón. Esa es una parte, la más importante", expresó.

Finalmente, dejó en claro que todos los programas que hizo con Televisa y en otros lados, ella tiene los derechos, al igual que de su imagen, leyendo otro fragmente en el que lo aclara, mencionando que: "Los derechos y regalías de las repeticiones de series de televisión y telenovelas a la señora Margarita María Portillo Castrejón. Llegan los derechos de propiedad intelectual, biográficos y de imagen y cinematografía a la señora Margarita Portillo".

Fuente: Tribuna del Yaqui