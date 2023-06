Marie Claire Harp revela al programa 'Hoy' el lugar y algunos detalles de su boda con José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Marie Claire Harp, quien fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México aprovecha que ya se encuentra afuera para continuar con los preparativos de su boda con José Manuel Figueroa, la cual ya tiene sede, así que en exclusiva para el programa Hoy compartió algunos detalles de lo que promete ser el evento del año en el que sin duda habrá una lluvia de estrellas.

Antes del fallecimiento de Julián Figueroa, José Manuel Figueroa le entregó el anillo de compromiso a la venezolana, por lo que pronto llegarán al altar. Y aunque todavía no tienen una fecha oficial para su enlace matrimonial, la modelo adelantó que tentativamente será en noviembre cuando dé el "sí, acepto", pero si no alcanzan a afinar detalles sería en febrero de 2024.

Hasta ahora, tienen planeado que sea un evento muy sencillo, siendo Juliantla, Guerrero la sede, por lo que es probable que sea en alguno de los ranchos de Joan Sebastián: "Rancho cien por ciento, no le vamos a quitar ese día tan bonito a la gente de Juliantla, porque siento que me voy a casar con toda Juliantla. Me voy a casar específicamente en la iglesia de Tasco en la Santa Prisca".

Respecto a su vestido de novia, la conductora de Bandamax indicó que aún no lo tiene, pero Sofía Rivera Torres le dio la idea de que sea un estilo muy campirano, dado que el evento será en un rancho, así que está buscando modelos en los que pueda incluir accesorios como unos botines y sombrero, pues quiere algo muy especial y fuera de lo convencional, por lo que pidió que le compartan algunas ideas.

Tras la polémica que causó al transmitir desde el funeral de Julian, Marie Claire reitera sus disculpas sinceras a Maribel Guardia e incluso reveló que le gustaría que forme parte de este día tan importante en su vida, aunque sabe que posiblemente por sus compromisos no pueda: "Sería un sueño para mí que estuviera y si tiene tiempo para estar en ese momento tan especial para él y para mí, pues estará. Le voy a hacer llegar su invitación".

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa tienen más de dos años de relación, tiempo en el que han superado polémicas y algunas diferencias, pues incluso tuvieron que tomarse un respiro para definir si podían seguir adelante, pero ahora se encuentran más enamorados que nunca y pronto sorprenderán con más detalles de su boda, la cual se espera que se un tanto privada con familiares y allegados.

Fuente: Tribuna