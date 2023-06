Mitos sobre las páginas web

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las páginas web han cambiado y posicionado numerosas marcas alrededor del mundo, por tanto, hoy queremos derrumbar algunos mitos sobre ellas.

Los mitos más comunes

Entre los mitos más comunes que diariamente se pueden escuchar sobre las páginas web se encuentra “las páginas web son costosas”. En realidad, los costos asociados al diseño, creación e implementación de una página web son bajos, además, el retorno de la inversión suele ser rápido. Por ejemplo, durante la implementación se suele contratar un dominio y hosting, los cuales pueden tener costos desde 1 euro mensual. En casos donde las páginas web requieran de recursos avanzados, los costos se incrementan, sin embargo, existen costos que se adaptan a todos los presupuestos.

Otra frase que es usual escuchar es “las páginas web son solo para negocios digitales”, este mito es uno de los menos acertados, ya que las páginas web pueden beneficiar a cualquier tipo de negocio. Incluso, actualmente existen un gran número de herramientas de marketing digital que se integran a páginas web que son muy útiles para posicionar marcas y hacer crecer cualquier tipo de negocio.

El tiempo y las páginas web

Muchos emprendedores ven las páginas web como un elemento que requiere tiempo y que ajustará su agenda. Cabe destacar que el mantenimiento de las páginas web no es tan frecuente, solo en algunos casos donde se disponga de un blog se requerirá subir contenido de forma periódica. Pero todo tiene sus frutos, las páginas web que cuentan con blogs y suben contenido de calidad son muy bien valoradas por los motores de búsqueda como Google o Bing. Por tanto, estas plataformas siempre deben tomarse en cuenta como un motor fundamental para emprendedores.



La meta de cualquier emprendedor es hacer crecer su marca o negocio, en tal sentido, deben conocer que el tiempo que inviertan en la página web será un factor clave para lograr sus objetivos. Esto debido a que subir contenido de calidad a su web semanalmente y usar otras estrategias de posicionamiento web, ayudará a que su web se encuentre en los primeros lugares de los motores de búsqueda.

Desmitificar las páginas web

Muchas páginas web han perdurado en el tiempo y son una muestra de lo beneficioso que pueden ser estas plataformas. Muchas webs que surgieron entre los años 1995 y 1996 como negocios de garaje hoy cotizan en la Bolsa de Nueva York.



Las páginas webs no son costosas, se adaptan a cualquier modelo de negocio y no requieren de una cantidad de tiempo elevada. Estos son tres premisas que deben tener presente los emprendedores y empresarios. Porque muchas veces no le dan a su negocio el impulso que necesitan por falta de información y falsas creencias.