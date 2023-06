Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que ni el famoso cantante, Luis Miguel, o la querida actriz y también cantante, Stephanie Salas, no serán quiénes entreguen a su hija al altar, pues recientemente la querida primera actriz y productora de teatro, Silvia Pinal, acaba de brindar una entrevista a los medios de comunicación en el que habló de la boda de su querida nieta, la modelo e influencer, Michelle Salas, señalando que ella podría entregarla en la Iglesia.

Como se recordará, el pasado domingo 7 de mayo, la hija de 'El Sol' mediante su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que confirmó que estaba dando un paso más en su relación sentimental, con Danilo Díaz, y se habían comprometido al fin, momento desde que el tema ha dado mucho de que hablar, especialmente sobre el tema de quién podría entregarla al altar, pues como es bien sabido, la relación entre padre e hija no ha sido la más cercana dado a que el cantante tardó años en reconocerla y tras esto no ha estado muy presente en su vida.

Pero ahora, en una reciente entrevista con Imagen TV, la matriarca de la dinastía Pinal finalmente habló un poco sobre la boda de su bisnieta, reconociendo que ese encuentra sumamente feliz y emocionada de que Michelle llegue al altar, mencionando que además de todo lo hacía con un muchacho que ella considera estupendo y que cree que hacen una pareja increíble, por lo que ella no ve objeciones.

Ante esto, los reporteros de Sale el Sol no perdieron oportunidad ante la mención del enlace matrimonial para cuestionarle sobre la entrega de la novia en el altar, pues cuando se le cuestionó si ella podría, la actriz mencionó que: "¡Ay no!, yo creo que no, ¡Ay no! A mí me gusta respetar", aunque señaló que a falta dé la matriarca de la familia, que es ella, podría, tras lo que su hija, Sylvia Pasquel dijo: "no, pues es que ¿cómo?, tú no la puedes entregar porque no eres el papá, eres su abuelita", a lo que Pinal mencionó que aunque no sea su papá es su mamá, dando a entender que todo podría pasar.

Dentro del tema de la entrega, se le cuestionó sobre la reacción de Michelle ante el hecho de que su padre, el intérprete de La Incondicional habría rechazado el entregarla al altar, Pasquel cortó el tema y se negó rotundamente a dar una respuesta de la situación, al igual que la primera actriz, quién comenzó a hablar sobre su aparente regreso a la actuación en un futuro no muy lejano, pues es algo que le apasiona.

Según lo dicho por la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, podría verse de nueva cuenta de regreso en la pantalla chica o en el teatro más pronto de lo que se cree, pues ella se siente perfectamente bien para retomar su carrera tras un descanso de un año, además de que se siente muy feliz y complacida con la carrera que ha forjado en sus casi 92 años de vida y el cariño del público por este hecho.

